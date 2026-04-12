شکست دانوسەنین ئەمریکا و ئیران لە ئیسلام ئاباد و شاند ئەمریکی پاکستان وەجی هیلێد

شەفەق نیوز - ئیسلام ئاباد

جەی دی ڤانس جیگر سەرۆک ئەمریکا، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، کوتاییهاتن گفتوگۆیەیل وەگەرد ئیران وەبی رەسین وە رێککەفتن راگەیان، لە وەختیگ شاند ویلایەتە یەکگرتگەیل پاکستان وەجی هیشت.

دی ڤانس لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە لە ئیسلام ئاباد پایتەخت بەسادەی وت: شاند واشنتۆن و تاران ئەرا نزیکەی 21 سەعات گفتوگۆ کردن، و نەڕەسینە رێککەفتنیگ وەدڵ هەردگ لایەنەگە بوود، و دیاری کرد کە ئیمە خاسترین پێشنیاز کە توەنیمن پیشکەشی بکەیمن ئەرا لایەن ئیرانی کردیمن، و رازی نەوی بچوودە ناو وردەکارییەیل گفتوگۆیەیلە لەوەرانوەر رای گشتی.

وتیش: ئیران هەڵوژارد کە مەرجەیل ئەمریکی قەبووڵ نەکەێد، و ئەتۆمییەیل ئیرانی ویران کریانە، بەڵام لایەن ئیرانی پەیمان نەیا وە وسانن بەرنامە ئەتۆمیی، و هیچ پابەندبوینیگ دڵنیاکەر لەلی نەژنەفتیمن لەبارەی چەکەیل ئەتۆمی.

دویای کوتاییهاتن کۆنگرە رووژنامەوانییەگەی ڤانس، شاند ئەمریکی ئیسلام ئاباد وەجی هیشت وەرەو واشنتۆن گلەو خوارد.

لە چوارچیوەیگ پەیوەندیدار، دەزگایەیل راگەیانن فەرمی ئیرانی خەوەر دان، کە تەمایەیل ئەمریکا ریگر بوی لە رەسین وە رێککەفتنیگ لەناو چوارچیوەیگ هاوبەش لەناوەین هەردوگ وڵاتەگە.

وەپەی ئەو دەزگایەیلە، لە زوان سەرچەوەیگ نزیک لە تیم گفتوگۆکار ئیرانییەو کە وتیە: ئیران هیچ پلانێگ نەیرێد ئەرا خول بانان لە گفتوگۆیەیل، وە توومەتبارکردن تیم ئەمریکی وە ئەوە کە مینەی دەسپیچگ کردیە ئەرا وەجیهیشتن مێز دانوسەنین، وتیش: ئەمریکییەیل ئامادە نەوین ئەرا کەمەوکردن بانمیچ مەزەنەیلیان.

لە لای خوەیەو، سەرچەوەیگ ئاگادار پاکستانی باس کەشوهەوای گردەوبوینەیل کرد وە ئەوە کە شیواشیو تونیگ لە مەزاج لەناوەین هەردوگ لایەن وەخوەی دییە، وەختیگ گفتوگۆگە لەناوەین بەرزەوبوین گرژی و ئارامی لە لەناو دانیشتنەیل وەرجە ئەوەگ شاند ئەمریکی گلەو بخوەێد ئەرا واشنتۆن.