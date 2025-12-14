شکستهاوردن وە پلانیگ تیرۆری ئەرا پەلاماردان بازاڕ جەژن زایینی لە ئەڵمانیا
شەفەق نيوز- پەرلين
دەسەڵاتەیل ئەڵمانیا، ئمڕوو یەکشەممە، دەسگیرکردن پەنج کەس راگەیانن وە توومەت ئەوە کە دەسیان لەناو پلانیگ تیرۆری بویە ئەرا پەلاماردان بازاڕ جەژن زایینی وە ماشین ئەرا کوشتن مەردم.
پولیس وت: یەک میسری و سێ مەغریبی و یەک سوری دەسگیر کریان لەبان پلاندانان ئەرا جیوەجیکردن ئەو پەلامارە لە ویلایەت باڤاریا لە باشوور ئەڵمانیا.
وەگورەی بەیاننامەی پولیس، پەلامارەگە ئەرا بازاڕیگ لە ناوچەی (دينغولفينگ-لانداو) وە ماشینیگ بویە ئەرا کوشتن و تلانن فرەترین شمارە لە مەردم.
گشت توومەتبارەیل خریانە دادکاری.
دەسەڵاتەیل ئەڵمانیا ئاست ئامادەباشی بەرزەو کردن لە فتراق پەلامارەیلیگ وەبان بازاڕەیل جەژن زایینی، دویای پەلامار پارەکە وەبان بازاڕیگ لە شار ماگديبورگ کە بویە مدوو کوشیان شەش کەس و زەخمداری سەدانیگ ترەک.