شکستهاردن وە تەقەلای تەقانن بنکەی فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا کە جەنگ خوەرھەڵات ناوڕاس وەڕیەو بەێد

شەفەق نیوز - واشینتۆن

میدیایەیل ئەمریکا، ئمڕوو جمعە، ئاشکرا کردن ک نویسینگەی لێکۆڵینەوەی فیدراڵی "FBI"، توومەت فەرمی وەبان دوو برا توومار کرد رەچەڵەکیان چینییە، و یەکیگ لەلیان بومبیگ لە ناو بنکەیگ سەربازی ئەمریکی نایە و وەرجە ئەوەگ بواێد وەرەو دەیشت ئەمریکا.

کاش باتێل، وەڕێوەبەر نویسینگەگە لە پۆستیگ لەبان پلاتفۆرم "ئێکس" وت: ئەو بومبە لە بنکەی ئاسمانی "ماکدیڵ" نریارۊد، ک شوون فەرماندەیی ناوەندی و فەرماندەیی پڕۆسەیل تایبەتە.

دووپات کرد کە توومەت فەرمی کریاسە ئەو دوو برا، و یەکیگ لەلیان بەندی کریاس وە توومەت هاوکاری و دەسکاری بەڵگەیل، و ئەویتریان وە توومەت ئەنجامدان تاوانەیل تەقەمەنی، ک ئیسە لە چینە.

باتێل ئاشکرا کرد کە نویسینگەی لێکۆڵینەوەی فیدراڵی وەگەرد هاوبەشەیلی وەردەوام بوود لە شوینکەفتن گشت تومەتبارەیل و کلکردنیان ئەرا وەرانوەر دادگا، لە هەر شوینیگ بوون.

وەپەی بەیاننامەی دادوەری، ئەلین تشنغ" (20 ساڵان) توومەتبارە کە مینیگ لە ناوەند میوانەیل لە بنکەی ئاسمانی "ماکدیڵ" لە شار "تامپا" لە ویلایەت فلۆریدا نایە.

نویسینگەی داواکاری گشتی ئەمریکا لە بەیاننامەیگ وت: ئەو ئامێرە نەتەقیاسەو و لە 16ی ئازار ئمساڵ پەیا کریاس و چەکیاسەو.

ئی بنکە شوسن سەرەکی فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکاس ک پڕۆسە سەربازییەیل خوەرھەڵات ناوڕاس وەڕیەو بەێد، لە ناویان وەڕێوەبردن جەنگ دژ وە ئیران، و فەرماندەیی پڕۆسەیل تایبەت ئەمریکایش.

ئیسە "ئەلین تشنگ" وە توومەت تەقەلای ئەرا زیانڕەسانن وە شوینەیل حکوومەتی، و دروسکردن و هەڵگردن ئامێر ویرانکەر وە شیوەیگ ک لە یاسا دەرچگە، کەفتیەسە ژیر چەودیاری و وەشوینکەفتن.