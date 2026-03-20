کۆشک چەرمگ: ئەمریکا تۊەنێد دەس بنەێد وە بان دوورگەی "خارک" ئیران

شەفەق نیوز - واشنتۆن

کۆشک چەرمگ، ئمڕوو جمعە، دووپات کرد ک ئەمریکا تۊەنێد دەس بنەێد وە بان دوورگەی "خارک" ئیرانی.

ئی قسە وەگەرد راگەیانن دەزگای پەخش ئیسرائیلی تیەێد ک وت: پەلامار بڕیگ مووشەکی ئیران لە رووژەیل بانان تونترەو ببوود.

واشنتۆن، لە ماوەی رووژەیل گوزەشتە، دوورگەی خارک ئیرانی وە چەن گورزێگ جیاجیا کردە ئامانج، ک لەناوی کارخانەیل دروسکردن مووشەک لە ناو دوورگەگە کردە ئامانج. وەگورەی قسەی خوەی.