‏کۆشک چەرمگ راگەیان لەی هەفتە گفتوگویەیل وەرد ئیران وەڕیوەچوود و بژاردەی سەربازییش وەردەسە

شەفەق نیوز - واشینتۆن

‏کارۆلین لیڤێت، قسەکەر کۆشک چەرمگ، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان گفتوگویەیل ناوەین وڵاتە یەکگرتگەیل و ئیران لەی هەفتەیە وەڕیوەچوود، وەبان ئەو داواکاریەیلە ئیران داوای کردیە لە شوین و شێواز گردەوبوینەگە.

‏ لیڤێت وە رووژنامەوانەیل وت "کەمیگ پیش ئیرنگە وەرد ستیڤ ویتکۆف، کلکریاگ تایبەت قسە کردم، تا ئیرنگە بڕیاە جویر خوەی وەڕیوەبچوود".

‏دیاریکرد "سەرۆک دۆناڵد ترەمپ هەمیشە پەرۆشە ئەرا ئەوەگ ئەولەویەت وە دیپلۆماسی بدەێد، باوجی ئاشکراس ئیە هەوەجە وە دوو لایەن کەێد، هەوەجە وە هاوبەشی ئامادەکەێد وە جیهاوردن دیبلۆماسی، ئیەش ڕێک ئەو چشتەس کە نێردەی تایبەت (ویتکۆف) نیاز مینەکردن و تاووتوێکردنی دیرێد."

‏ لیڤێت دووپاتکرد، ترەمپ هێمانگ بژاردەی پەلاماردان سەربازی وە وازی هیشتیە لە ئەگەر شکسهاوردن دیبلۆماسی، و وتیش؛ "سەرۆک جویر فەرماندەی گشتی هێزەیل چەکدار، چەندین بژاردە هاوەردەسی لەباوەت ئیران".

