کۆشک چەرمگ: ئیران تۊەنێد گەروو هورمز تا ٦ مانگ بوەسێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

میدیایەیل ئەمریکی، وە زوان وەرپرسەیل، ئمڕوو جمعە، ئاشکرا کردن ک ئیران تۊەنێد گەروو هورمز تا ماوەی 6 مانگ بوەسێد، و دەسنشان یەیش کردن ک "قەیرانەگە چارەسەریگ دیار نەیرێد".

کەناڵ (سی ئێن ئێن) وە زوان وەرپرسەیل لە هەواڵگری ئەمریکا وت: ئەو هووکارەیلە ک ماوەی بەسیان گەروو هورمز دیاری کەن، نزیکەی گشت ئاڵشت بوون، و هەڵسەنگاندن هەواڵگری وەرگری رەسیە ئەو ئەنجامە ک ئیران تۊەنێد گەروو هورمز لە یەک مانگ تا 6 مانگ وە بەسیاگی بێلێدە.

وەرپرسیگ لە هەواڵگری ئەمریکا وتیش: دەسەڵات ئیران وەگورەی گەروو هورمز کێشەییگ بنەڕەتییە و هیچ چارەسەریگ دیار ئەرای نییە.

هەرلیوا ئاژانس (بلۆمبێرگ)، وە زوان سەرچەوەیگ ک بەشدارە لە پێوەندییە راستەوخۆیەیل وەگەرد تاران، دیاری کرد ک: ئیران ئامادە نییە باس لە وازکردن گەروو هورمز بکەێد لەو وەختە ک کەفتیەسە وەر پەلامار.