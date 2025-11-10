شير ژەهراوی مناڵ نیگەرانی لە ئەمریکا دروس کەێد
شەفەق نیوز- واشینتۆن
دەسەڵاتەیل تەندروسی ئەمریکا لێکولینەوە لە ژەهراوبوین مناڵە کوورپەیل لە چەن ویلایەتیگ کەێد کە پەیوەندی وە شیر مناڵەو دیرێد.
وەرپرسەیل تەندروسی فیدراڵی و لە ئاست ویلایەتەیل ئەمریکا، ئاشکرا کردن م. لێکولینەوە کەم لە 13 کوورپە تویش ژەهرابوین هاتنە لە 10 ویلایەت.
ئەو ژەهراویەیلە پەیوەندی وە جویریگ شیر مناڵ دیرن کە ئیرنگە لە بازاڕ کیشنەوەی.
وەڕیەوبەرایەتی خوەراک و دەرمان ئەمریکی لە بەیاننامەیگ وت: کۆمپانیای "بای هارت" رەزامەنی دا لە کیشانن دوو چین لەو شیر مناڵە لە بازاڕ کە بەرهەم خوەیە.
ئەو سیانزە کوورپە دەستی نووسین شیر ئەرا خەسەخانەیل بریان، و هیچ ئاگادارکردیگ لە مردن نەوی.
وەڕیەوبەرایەتی خوەراک و دەرمان وت: لێکولینەوە کەێد چوین پیسبوین رەسیەسە شیرەگە و ئایا کاریگەری لەبان بەرهەمەیلیگ ترەک داشتگە.