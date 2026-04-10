پیشهاتەیل جەنگ ناوەین ئیسرائیل و لوبنان: پەلامار دوولایەنە و موشەکەیل جەلیل کەنە ئامانج

شەفەق نیوز - بەیرووت

بەرەی باشوور لە لوبنان، ئمڕوو جومعە، بەرزەوبوینیگ لە ئاست ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل لەناوەین سوپای ئیسرائیلی و حزبولڵای لوبنانی وەخوەی دی.

سەرچەوەیل مەیدانی خەوەردان کە سوپای ئیسرائیلی دەسکرد وە جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنەیل تەقینەوە کە گەڕەکەیل نیشتەجیبوین لە شاروچکەی عەیتا شەعب لە باشوور لوبنان کردە ئامانج، وەگەرد پەلامار تووپخانەیی کە رەسیە شاروچکەیل کفرڕومان و کفرتبنیت و حەبووش، بیجگە دەورگرد راشیا ئەلفەخار.

هەرلیوا، بەرەی ناوخوەیی ئیسرائیلی راگەیان کە زەنگەیل هوشداری لە ناوچەی مسگاف عام لە جەلیل ژەنیانە، دویای چەودیاریکردن وەشانن شەش موشەک لە باشوور لوبنانەو وەرەو باکوور ئیسرائیل.

هەرلیوا دەزگایەیل راگەیانن ئیسرائیلی دووپات کردن کە یەکیگ لە موشەکەیل وە شیوەیگ راسەوخۆ کەفتیەسە بان باڵەخانەیگ لەناو شاروچکەگە، کە بویە مدوو زەرەردەیل ماددی.

لەی چوارچیوە، ماڵپەڕ "واڵا" لە سەرچەوەیگ ئەمنی ئیسرائیلییەو وت: سوپاگە لە ماوەی سەعاتەیل گوزەشتە گامەیل گرنگیگ تەواو کردیە لە چوارچیوەی گیرهاوردن شوونەیل حزبوڵڵا لە باشوور لوبنان، وەبی ئاشکرایکردن وردەکارییەیل زیاتر.

ئی بەرزەوبوینە لە سای گرژییگ وەردەوام لەبان سنوورەیل لوبنانی ئیسرائیلی تێد، کە یەیش رخباری دروس کەێد لە فراوانبوین پانتایی جەنگ لە بانان.