شمارەی کوشیاگەیل زەویلەرزەگەی ئەفغانستان ئەرا 1124 بەرزەوبوی
شەفەق نیوز ــ کابوڵ
کۆمەڵەی مانگ سوور ئەفغانی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان شمارەی کوشیاگەیل زەویلەرزەگەی خوەرهەڵات وڵاتەگە رەسیەس ئەرا 1124 کەس.
کۆمەڵەگە راگەیان وەلای کەم 3251 کەس زەخمدارە وەرد ویرانبوین زیاتر لە 8 هەزار ماڵ وە کارەساتەگە.
وەرپرس ئیدارەی کارەساتەیل هەرێم کونار ، ئیحسان ئەڵا ئیحسان وت، دەسکردنە وە ئۆپراسیۆن قورتارکردن لە چوار ئاوای هەرێم لە دویەکە دوشەممە لە دویای زەویلەرزەگە، ئیرنگە تەقەلایەیل لە ناوچە کویەیلە خەسەوبوود.
وتیش: "نیەتوەنیمن وە هویردی خەوەر لە شمارەی تەرمەیل بدەین چوینکە تا ئیرگە هانە ژیر رمیاگەیل، باوجی تەقەلا دەیمن لە نزیکترین وەخت ئێ کارە تەواوبکەین و دەسبکەین وە بەشەوکردن دەسمیەتی وەبان خێزانەیل زەرەد دی.