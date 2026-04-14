شمارەیل سەرەتایی سەرسامکەر .. 270 ملیار دۆلار زەرەدەیل سەرەتایی جەنگ لە ئیران

فاتمە مهاجرانی قسەکەر حکومەت ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە مەزەنەیل زەرەدەیل سەرەتایی لە ئەنجام جەنگەگە رەسیەسە نزیکەی 270 ملیار دۆلار، وە دووپاتکردن ئەوە کە ئی شمارە هیمان کۆتایی نییە، لە سای وەردەوامبوین هەڵسەنگانن.

مهاجرانی دیاری کرد کە "قەرەبووکردن ئی زیانەیلە وەیەکیگ لەو کەیسە سەرەکییەیلە دریەێدە قەڵەم کە تیم ئیرانی لە دانوسەنین وەردەوام لە ئیسلام ئاباد چەودیاریی کەێد".

مهاجرانی دووپات کرد کە وێستگەی بوشەهر ئەرا وزەی ئەتۆمی وە شیوەیگ ئاسایی وەردەوامە لە کارەگەی، وە دەسنشانکردن ئەرا نەوین هیچ رخبارییگ تەندروسی لەبان دانیشتگەیل.

وتیش: ریخریاگ وزەی ئەتۆمی ئیرانی گشت رێکارەیل بیوەیی جیوەجی کرد، و پرۆتۆکۆلەیل جیوەجی کردگە ئەرا مقیەتیکردن دامەزراوەیل ئەتۆمی.

دۊەکە دووشەممە، گەمارۆی ئەمریکی لەبان گەروو هورمز چگە ئاست جیوەجیکردن، لە وەختیگ جەیمس کیلبی ئەدمیراڵ و سەرۆک ئۆپەراسیۆنەیل لە هیز دەریایی ئەمریکی دووپات کرد، کە فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی هیمان لە ئەو بڕیارە کە تایبەتە وە "گەمارۆگە" جیوەجی کەێد.

سوپای ئەمریکا، راگەیان کە دەس کەێدە چەسپانن گەمارۆیگ لەبان گشت ئەو کەشتییەیلە کە وەرەو بەندەرەیل ئیرانی چن یا لەلیانەو دەرچن، وەگەرد ریداین وە رەدبوین ئەو کەشتییەیلە کە لە ئیران نییەوسن، لە گامیگ کە ئامانج لەلی تاسانن هەناردەیل نەفتی تارانە.