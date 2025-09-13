شمارەی قوربانیەیل ورسگی لە غەزە بەرزەوبوی ئەرا 420 قوربانی
شەفەق نیوز ـ غەزە
وەزارەت تەندروسی کەرت غەزە، ئمڕوو شەممە، 7 مردن نوو توومارکرد کە دوانیان مناڵن وە مدوو ورسگی و بەدخوەراکی لە کەرتەگە لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە، و وە یەیش شمارەی قوربانیەیل ورسگی رەسیە "420 حالەت مردن لەناویان 145 مناڵن".
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت: "لەماوەی 24 ساعەت وەرین 47 کوشیاگ و205 زەخمداری نوو رەسیەس خەستەخانەیل کەرت غەززە، وە پیش شمارەی مردن دەس پەلامارەیل ئیسرائیل رەسیە 64803 وەرد 164264 زەخمداری لە 7 ئۆکتۆبەر 2023 تا ئیسە.
وتیش "لەماوەی 24 ساعەت وەرین خەستەخانەیل کوشیان 5 کەس و زەخمداری 26 کەس وەرگردن وە یەیش کوو گشت قوربانیەیل تیکڵە نان لە خەستەخانەیل رەسیە 2484 کوشیان و زیاتر لە 18117 زەخمداری.
وتیش "خەستەخانەیل کەرت غەززە لەماوەی 24 ساعەت وەرین 7 حالەت مردن وە مدوو بەدخوەراکی و ورسگی توومارکردن کە دوانیان مناڵن، و شمارەگە بەرزەوبوی ئەرا 420 کە 145یان مناڵن".