کەشتییگ چینی و فلیپینی لە دەریای باشوور چین لەیەکەودان

شەفەق نیوز ـ پەکین

ئاژانس "شینخوا" چینی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە یەکەوداین دوو کەشتی چینی و فلیپینی لە نزیک ناوچەیگ ناکۆکی لەسەر لە دەریای چین لە باشوور.

قسەکەر ئێشکگر کناراوەیل چین قان یوی رەخنە لە فلیپین گرد وە مدوو ئەوەگ پێشێلکارییگ جددی هەس لە سەروەری چین لە دەریای باشوور چین، دویای ئەوەگ زیاتر لە 10 کەشتی فلیپین چگنەس وە ناو ناوچەیگ دەریایی کە گیچەڵ هابانی لە دوورگەی هوانگیان لە کناراوەیل "هوانغيان داو".

ئێشکگر کناراوەیل چین وت " لە شەو وەرین چەن جار هووشداری وە کەشتیەیل فلیپینی دایە، وەپای ئاژانسەگە".

ئاشکرایکرد، "ئێشکگر کناراوەیل چین رێکار یاسایی وەرگرن ئەرا دەرکردن ئێ کەشتیەیلە" دیاریکرد " یەکیگیان کێبڕکێ رخداریگ ئەنجامدایە و وە مەبەست خوەی وە کەشتیگ کناراوەیل چین کیشایە".

دووپاتکرد، کردەوەیل چین پیشەیی و ڕەوا و یاسایی بوین.

ئاژانسەگە دیاریکرد "چین هوانغیان داو وە زەوی رەسەن چین دانەێد، ئەوەگ فلیپین کردیەسێ پێشلکردن یاسایەیل چینی و ناودەوڵەتیە.