‏کەشتییگ گەپ چینی دەس وە وەرگردن کاڵا کەێد ئەرا عراق و کەنداو

‏شەفەق نیوز - شەنگهای

‏کۆمپانیای "کۆسکۆ شیپینگ لاینز" چینی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان وەبان ئالۆزیەیل خوەرهەڵات ناوڕاس، دەسکەێدەو وە وەرگردن داواکاری نوو ئەرا گواستنەوەی کۆنتێنەرەیل وەرەو عراق و وڵاتەیل کەنداو.

‏کۆمپانیاگە لە بەیاننامەیگ ئەرا بسینەیلی راگەیان " دەسکردیمنەس وە وەرگردن حجز نوو ئەرا کۆنتێنەرەیل وەرەو ئیمارات سعوودیە، بەحرەین، قەتەر، کوێت و عراق"، دیاریکرد "رێکخسن حجز نوو و کارەیل گواستنەوە، وە مدوو ناسەقامگیریی ناوچەگە هاتێ ئاڵشتکاری وەبانی باێد".

‏کۆمپانیای "COSCO Shipping Lines" یەکیکە لە گەپترین کۆمپانیایەیل گواستنەوەی دەریایی لە جیهان، خاوەن کەشتییەیل گەپیگە و خزمەتگوزاری وە سەدان بەندەر لە کڕ بازرگانییە ناودەوڵەتیەیل رەسنێد، رۆل سەرەکییگ دیرێد لە زنجیرە دابینکردن جیهانی، هەر وەی مدووە هەر ئاڵشتکاریگ لە کارەیلی کارکەێدە بان جویلەی بازرگانی و نرخەیل بارکردن.

‏کۆمپانیا چینییەگە لە 4 ئازار/مارس راگەیان کە گشت حجزە نووەیل ئەرا کڕ بەندەرەیل ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاس، لەوانەیش بەندەرەیل ئیمارات و سعوودیە، وسانیە.

‏لەو وەختە کۆمپانیاگە هووکار ئی بڕیارە گلەودا ئەرا جەنگ و ململانێ لە ناوچەگە و سنووردارکردن هاتوچو دەریایی لە گەروو هورمز.

