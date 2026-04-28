کەشتییەیل نەفتکیش ئیرانی لە نزیک بەندەر چابەهار لەناو گەمارۆی ئەمریکی کەڵەکە بوون
شەفەق نیوز - واشنتۆن
ئاژانس "بلومبێرگ"، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە کەشتییەیل نەفتکیش ئیرانی لەوەردەم بەندەر چابەهار کە کەفێدە دەیشت کەنداو لە نزیک کڕ گەمارۆی ئەمریکی گردەو بوینە، لە نیشانەیگ ئەرا وەردەوامبوین تاران لە بارکردن بارەیل نەفت لەبان ئەو کۆتوبەندەیل کە چەسپیانە.
ئاژانسەگە وە پشتبەسین وە وینەیل مانگە دەستکردەیل دیاری کرد کە نزیکەی هەشت کەشتی کەپ و یەکەیلیگ ترەک وە قەوارەی بۊچگتر چەودیاری کریانە لە نزیک بەندەرە ئیرانییەگە، وتیش: ئی گردەوبوینە نیشان وەردەوامبوین پرۆسەیل بارکردن نەفت خاو ئیرانی دەێد، باوجی لە خود وەخت رەنگدانەوەی کارایی گەمارۆی ئەمریکییە لە پەکخستن رەسین بارەیل ئەرا وەکارهاوەرەیل.
"بلومبێرگ" هەمیش وت: هاتێ ئیران رەنگە ناچار بوود ئەرا کەمەوکردن یا وسانن بەشیگ لە بەرهەمهکاری نەفتیی وەگەرد نزیکەوبوین تەواوبوین رووبەرەیل ئەممارکردن لەوەردەسی.
وتیش: نزیکەی 155 ملیۆن بەرمیل لە نەفت خاو ئیرانی ئیسە یا هانە ریەو یا وە شیوەیگ بانئاوکەفتۊ لە ناوچەیل جیاجیایگ لە جەهان گردەو کریانە، لە وەختیگ هێمان نادیارە شمارەی کەشتییە نەفتکیشە چووڵەیل کە لەوەردەس تارانن ئەرا بارکردن زیاتر لە خاوەگە.