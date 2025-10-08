گشت گەشتیارەیل کویەی ئەڤەرێست رزگارکریان

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگ

ئاژانس خەوەری 'شینخوا'ـی چینی راگەیان،گشت ئەو گەشتیارەیلە کە لەماوەی هەفتەی گوزەشتە لە کویەی ئێڤرێست گیرکردن وە مدوو شەپوول وەف وارین خەسیگ کە ناوچەگە گردبویەوەر قورتارکریان.

ئاژانسەگە لەبان زوانی دەسڵاتدارەیل بڵاوکرد، 580 گەشتیار و 300 رێبەر رەسینەس شار کۆدانگ.

جی باسە، لەماوەی هەفتەی وەرین ەدان گەشتیار لەوەر بەدی کەشوهەوا لە کویەی ئەڤەرێست گیرکردن، دویایی دەسڵاتدارەیل ناوچەگە وە وەکارهاوردن ئەسپ و گا هەزاران مەتر وەبان کویەگە کەفتن و ئەو گەشتیارەیلە قورتارکردن.