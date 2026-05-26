کەشتییە پەتادارەگە.. تویشبۊیگ ئیسپانی ترەک وە ڤایرۆس هانتا

شەفەق نیوز - پاریس

وەزارەت تەندروسی ئیسپانی توومارکردن تویشبۊنیگ چەسپیاگ وە ڤایرۆس هانتا لەلای هاووڵاتییگ ئیسپانی راگەیان کە لە کەشتی گەشتە دەریاییەیل "ئێم ڤی هۆندیۆس" بویە، و ئیسە لە مەدرید خریاسە ژیر کەرەنتین پزیشکی، وەگورەی تووڕ "سی ئێن ئێن" ئەمریکی.

دەسەڵاتەیل دیاری کردن کە تویشبۊیەگە لەناو بڕیگ لە سەرنشینەیل ئیسپانی بویە کە خریانەسە ژیر کەرەنتینەی تەندروسی دۊای بڵاوەوبوین ڤایرۆسەگە لەناو کەشتییەگە، تا بوودە دۊیەم ئیسپانی کە تویشبۊنی وە بیمارییەگە بچەسپێد.

وەزارەت تەندروسی دووپات کرد کە بیمارەگە لەناو سیستم چەودیاری تەندروسی پەسەنکریاگ ئاشکرا کریاس، و ئاست رخداری لەبان دانیشتگەیل هێمان نزمە.

دەسەڵاتە تەندروسییەیل لە چەن وڵاتیگ چەودیاری رەوشەیل سەرنشینەیل و ئەندامەیل تاقمەگە کەن دۊای مردن 3 کەس دۊای گەشتە دەریاییەگە کە لە ئەرجەنتین لە نیسان / ئەپریل گوزەشتە دەس پێ کرد.

ڤایرۆس هانتا هەمیشە وە گیانەوەرە قرتینەرەیل بەسیەێدەو، باوجی ریخریاگ تەندروسی جیهانی ئەگەر گردن بیماریەگە لەناوەین کەسەیل لەناو کەشتییەگە دا.

ڤایرۆسەگە بوودە مدوو نیشانەیلیگ چۊ ئەنفلۆنزا، و شایەت لە بڕیگ ئەرا ئاڵووزییەیل رخباریگ پەرە بگرێد کە تویش سۊەیل یا گورچگ تیارێد و هاتێ بوودە هووکار مردن.