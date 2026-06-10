کەشتییگ باری تەقە وەگەرد بەلەمیگ لە وەرانوەر یەمەن کەێد

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

دەسەی ئۆپەراسیۆنەیل بازرگانی دەریایی بەریتانی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە کەشتییگ باری خەوەر داگە لە نزیکەوبۊن بەلەمیگ بۊچگ لەلی کە شەش چەکدار لەبانی بۊنە، لە دویری نزیکەی 88 میل دەریایی وەرەو باشوور خوەرئاوای بەلحاف لە یەمەن.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ ئمڕوو چوارشەممە وت: تەقەکردن لەناوەین بەلەمە بۊچگەگە و تیمیگ ئاسایش چەکدار لەبان کەشتییەگە رۊ داگە، کە یەیش بۊە هووکار دۊرکەفتن بەلەمەگە دۊای ئەوە.

ئاوەیل هەرێمی لە گەروو هورمز و کەنداو عەرەبی ئاڵووزییەیل ئەمنی و بەساننیگ ئیرانی ئەرا گەرووەگە وەخوەیان دوینن کە وە گەمارۆیگ ئەمریکی دەور درياگە.

جەنگ لەبان ئیران لە 28 شوبات / فێبرایەر 2026 بۊە هووکار بەسانن گەروو هورمز وە شیوەیگ کرداری، کە رێڕەویگ ئاوی گرنگە ئەرا نەفت خاو و گاز، و بۊە هووکار کەمەوکردن بارەیل لە کەنداوەو ئەرا سەنەرەیل جەهانی، وە تایبەت لە ئاسیا و ئەوروپا، کە یەیش هاوردەکارەیل ناچار کرد مینەی سەرچاوەیل جیگر بکەن.