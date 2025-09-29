کەشتی بارهەڵگریگ لە نزیک عەدەن لە یەمەن پەلامار دریا

شەفەق نیوز ـ سەنعا

کۆمپانیای "ئەمبری" بەریتانی سەر وە ئاسایش دەریاوانی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان کەشتی بارهەڵگریگ کە ئاڵای هۆڵەندی بەرزەوکردبوی رویوەڕوی پەلامار هات لە باشوور خوەرهەڵات عەدەن لە یەمەن، وەپای ئاژانس "رۆیتەرز".

دووپاتکرد "ئەمبری" پشتراسیکرد کە ئاگادار رویداویگە لە دویری 110 میل دەریاوە دویرە، کە کەشتیگ وە ئاڵای هۆڵەندا رویوەروی پەلامارداین هاتگە لەدویری 120 میل دەریایی لە عەدەن.

کۆمپانیاگە زانیاری زیاتر لەبان رویداوەگە و سروشتی نەدا، کاپتنیگ کەشتیی راگەیاندیە لە دویرەو لەیەکەوداین ئاو و دویکەڵ دیە.