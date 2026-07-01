کشتوکاڵ ئیرانی: شایەت وە پۊلەیل بەسیایمان بەرهەمەیل ئەمریکی بسینیمن

شەفەق نیوز - تاران

ئمڕوو چوارشەممە، غوڵامڕەزا نووری قزڵجە وەزیر کشتوکاڵ ئیرانی، دووپات کرد کە وەکارهاوردن پۊلە بەسیایەیل ئەرا سەنین کاڵایەیل لە بەرژەوەنی وڵاتەگەس، و هاێ بەرهەمەیل ئەمریکی بسینن ئەگەر وە نرخ خاسیگ بۊن.

وەزیر ئیرانی لە لێدوانەیلیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد وت، کە هیچ پابەندبۊنیگ نییە ئەرا سەنین بەرهەمەیل کشتوکاڵی لە کۆمپانیا ئەمریکییەیل، وەلی ئەگەر ئی کۆمپانیایەیلە پیشکەشکردنەیل گونجیایگ بکەن، ئەوە تاران قەوارەی سەنین لەلییان زیای کەێد.

دیاری کرد کە ئەگەر نرخەیل گونجیای نەۊن، خو کاڵا خوازیاگەیل لە سەرچەوەیل ترەک دابین کریەن، وە دووپاتکردن قسەیل محەمەد باقر قالیباف سەرۆک پەرلەمان، کە بڕیگ لە گرێبەسەیل کەرت کشتوکاڵی لە حکومەت وەرین وەگەرد کۆمپانیا ئەمریکییەیل بەسیانە.

زیای کرد کە سەنین لەی کۆمپانیایەیلە وە وەکارهاوردن سەرچەوە داراییە بەسیایەیل کە لە دەرئەنجام سزایەیل پەیا بۊنە ئەنجام دریاد.

هەرلیوا، ئمڕوو چوارشەممە، مەسعود پزیشکیان سەرۆک ئیرانی لە گردەوبۊن ئەنجومەن وەزیرەیل، وت کە دەرئەنجامەیل لەیەکفامستنەیل دۊایی بەشداری کردنە لە وەدەسهاوردن دەسکەفتەیل ئابووری و بازرگانی گرنگ، لەناویانیش وەردەوامبۊن هەناردەکردن نەفت، و کەمەوکردن بەشیگ لە کوتوبەندە دارایی و نەختینەییەیل، و دروسکردن دەرفەتەیل نوو ئەرا فراوانکردن هاوکاری ئابووری.

پەنجشەممەی گوزەشتە، محەمەد باقر قالیباف گەورەی دانوسەنکارەیل ئیرانی و سەرۆک پەرلەمان، هاشا لە قسەیل ئەمریکی کرد لەباوەت رازیبۊن لەبان سەنین کاڵایەیل کشتوکاڵی ئەمریکی، وە پۊل سەرچەوە بەسیایەیل.

لە لای خوەیەو، عەبدولناسر هیمەتی پارێزگار بانک ناوەندی ئیرانی، لە 23ی حوزەیران / یۆنیۆی گوزەشتە، وت کە شایەت وڵاتەگەی ئەو پۊلەیلە کە وەپای لەیەکفامستن وەگەرد واشنتۆن ئازاد کریانە ئەرا سەنین بەرهەمەیل کشتوکاڵی ئەمریکی وەکار بارێد.

باوجی لە تووماریگ ڤیدیۆیی هاشا لە راسبۊن راگەیاننەگە کرد کە لە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی دەرچۊد کە لەناوی باس لەوە کردۊد کە رێککەفتنەگە ئیران پابەند کەێد وە خەرجکردن پۊلەیل لەبان هەناردەیل ئەمریکی.

هیمەتی دووپات کرد کە بڕە پۊل سەرەتاییەگە کە بڕی 12 ملیار دۆلارە و ئازاد کریاگە ئەرا سەنین "کاڵا بنەڕەتییەیل و دەرمان" وەکار تیەێد، و زیای کرد کە یە ری وە تاران دەێد پۊلە ئاساییەیلی لەبان هەر کارەیل ترەک خەرج بکەێد.

لە وەختیگ زۊتر ترەمپ خەوەرداد کە پۊلەیل ئیرانی "ئەرا سەنین مادەیل خوەراکی و ئامێرەیل پزیشکی تەنیا لە ویلایەتە یەکگرتگەیل وەکار تیەێد، و یەیش گەنمەشامی و گەنم و دەنکەیل سۆیا لە جفتیارەیل ئەمریکی گەورەیلمان گرێدە خوەی".