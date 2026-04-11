شاند دانوسەنین ئەمریکی رەسێدە ئیسلام ئاباد

ئاژانس رۆیتەرز، شەوەکی ئمڕوو شەممە، خەوەردا بە رەسین شاند داتەسڵ6 ئەمریکی، ئەرا پایتەخت پاکستانی ئیسلام ئاباد، جویر ئامادەکارییگ ئەرا دەسوەپیکردن گفتوگۆیەیل چەوەڕیکریاگ وەگەرد ئیران.

رۆیتەرز لە سەرچەوەیل پاکستانییەو وت: فڕۆکەیگ کە شاند دانوسەنین ئەمریکی وەگەرد ئیران هەڵگردیە رەسیە ئیسلام ئاباد.

لە وەختیگ دۊاتر، جەی دی ڤانس جیگر سەرۆک ئەمریکی، رەسیە ئیسلام ئاباد، ئەرا سەرۆکایەتیکردن شاند ئەمریکی لە دانوسەنین وەگەرد ئیران.

جەی دی ڤانس جیگر سەرۆک ئەمریکی سەرۆکایەتی شاند واشنتۆن ئەرا گفتوگۆیەیل لە ئیسلام ئاباد پایتەخت پاکستان کەێد، وە یلاەری6 ستیڤ ویتکۆف کلکریای تایبەت، و جارید کوشنەر.

لە وەختیگ محمد باقر قالیباف (سەرۆک ئەنجومەن شوورای ئیسلامی) سەرۆکایەتی شاند تاران کەێد، وەگەرد عەباس عێراقچی وەزیر دەیشت، و عەلی ئەکبەر ئەحمەدیان ئەمیندار ئەنجومەن وەرگری، و عەبدولناسر هیمەتی پارێزگار بانک ناوەندی.

بڕیارە ئمڕوو شەممە، دانوسەنین لەناوەین واشنتۆن و تاران دەسوەپی بکەێد، دویای ئەو ئاگربەسە کە شەوەکی زۊ چوارشەممەی گوزەشتە ئەرا وسیان ئەو جەنگە کە لە 28 شوبات گوزەشتە دەسوەپی کرد.