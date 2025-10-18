‏سێ کووچبەر کورد لە ئیتالیا خنکیان

‏شەفەق نیوزـ ئیتالیا

‏چالاکوان مژار کوچبەرەیل رەنج پشدەری، ئمڕوو شەممە، راگەیان یەختیگ کووچبەرەیل کە 35 سەرنشین گردبویە خوەی لە ئاوەیل ناوەین ماڵتا و ئیتالیا نقوم بوی، و زیاتر لە 20 کەس خنکیان و کوردیش هاناویان.

‏ پشدەری دووپاتکرد، ت ئیرنگە خنکیان 22 کەس پشتراسکریاس و بڕیگیان چارەنویسیان نادیارە.

‏دیاریکرد، لەو کووچبەرەلە گیان لەدەسدانە سێیانیان کوردن خەڵک ناوچەی راپەرینن، و کووچبەرەیل ترەک خەڵک عراق و سودان و ئەفغانستان و میسڕ و وڵاتە عەرەبییەیل ترەکن.

‏ئاشکرایکرد، یەختەگە لە لیباوە وەڕیوەکەفتیە ئەرا چگنە ئیتالیا، رووژیگ وەرجە رویداوەگە ری هەڵەکردنە وەگەرد ئەوەگ داوای وە هاناچگن کردنە لە هەردووگ لایەنەیل پەیوەنیدار لە ماڵتا و ئیتاڵیا، کەس وەدادیان نەڕەسیە.

