⁨سێ کوشیاگ لە پولیس ئیرانی وە پەلاماریگ چەکدار لە سیستان و بەلوچستان

2026-04-16T08:04:39+00:00

شەفەق نیوز - تاران

سێ ئەندام لە پولیس ئیرانی، ئمڕوو پەنجشەممە، گیان لەدەس دان، لە ئەنجام پەلاماریگ کە چەکدارەیلیگ نەناسیاگ لە پارێزگای سیستان و بەلوچستان، لە باشوور خوەرهەڵات وڵاتەگە جیوەجیی کردن.

 ئاژانس "فارس" لە سەرچەوەیل ئەمنییەو وت: کە هیزەیل ئەمنی پشتینیگ لە دەور شوین رویداوەگە کیشانە و دەس کردنە وەشوینکەفتن لە وردەکارییەگەی، لە وەختیگ تیمەیل فریاگوزاری تەرم کوشیاگەیل هەڵگردن.

پارێزگاگە، کە فرەی دانیشتگەیلی سوننەن و هاوسنوورە وەگەرد پاکستان و ئەفغانستان، هەر ماوەی جاریگ کەفێدە وەر رویداویگ ئەمنی، کە دەس گرووپەیل ئۆپۆزسیۆن دژەە رژیم لە تاران ها ناویان.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon