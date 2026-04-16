⁨سێ کوشیاگ لە پولیس ئیرانی وە پەلاماریگ چەکدار لە سیستان و بەلوچستان

شەفەق نیوز - تاران

سێ ئەندام لە پولیس ئیرانی، ئمڕوو پەنجشەممە، گیان لەدەس دان، لە ئەنجام پەلاماریگ کە چەکدارەیلیگ نەناسیاگ لە پارێزگای سیستان و بەلوچستان، لە باشوور خوەرهەڵات وڵاتەگە جیوەجیی کردن.

ئاژانس "فارس" لە سەرچەوەیل ئەمنییەو وت: کە هیزەیل ئەمنی پشتینیگ لە دەور شوین رویداوەگە کیشانە و دەس کردنە وەشوینکەفتن لە وردەکارییەگەی، لە وەختیگ تیمەیل فریاگوزاری تەرم کوشیاگەیل هەڵگردن.

پارێزگاگە، کە فرەی دانیشتگەیلی سوننەن و هاوسنوورە وەگەرد پاکستان و ئەفغانستان، هەر ماوەی جاریگ کەفێدە وەر رویداویگ ئەمنی، کە دەس گرووپەیل ئۆپۆزسیۆن دژەە رژیم لە تاران ها ناویان.