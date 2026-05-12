‏سی.ئێن.ئێن: ترەمپ هویر لە دەسوەپیکردن پەلامارە جەنگییەیل دژ وە ئیران کەێد

‏شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏سەرۆک کۆمار ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ، بیزاری زیاتریگ لە شیواز رەفتارکردن رژیم ئیران وەرانوەر دانوسەنینەیل نیشاندا کە ئەرا کۆتایی هاوردن وە جەنگەگە ئەنجامدرێد، بڕیگ لە دەسمیەتیدەرەیل ترەمپ لێوا دوینن ئیرنگە زیاتر لە گوزەشتە وە جدی هویر لە دەسوەپیکردن پەلامارە سەربازییە گەورەیل کەێد.

‏سەرچەوەیل ئاگادار لە ناوەڕۆک وتووێژەیل ئەرا "CNN" ئاشکرا کردن سەبر ترەمپ وەرانوەر وەردەوام بڕیان ری گەروو هورمز کۆتایی هاتییە، هەمیش لەو باوەڕەس دووبەرەکی لەناو سەرکردایەتی ئیران بویەسە هووکار ئەوەگ نەتوەنن لە دۆسییەی ئەتۆمی سازش بکەن.

‏سەرچەوەگە ئاشکراکرد، لەناو دەوڵەت ئەمریکا چەن رای جیاوازیگ دیرێد، بڕیگ لە وەرپرسەیل و فەرماندەیل پێنتاگۆن خوازیار پالامارە سەربازییەیلن ئەرا لاوازکردن پێگەی تەهران و ناچارکردنی ئەرا هاتن ئەرا پای مێز گفتوگۆ، بەڵام بڕیگ تریان هێمان دووپات لەوە کەن دەرفەتقگ تریش بیریەێد وە دیپلۆماسی.

‏وەپای راپۆرتەگە، وەرپرسەیل ئەمریکا گومان دیرن لەوەگ ئایا ئیسلام ئاباد ناڕەزایەتییە راستەقینەگەی ترەمپ وە تەهران رەسانیە یا نە، چوینکە لێوا دوینن پاکستان وینەیگ گەشبینانەتر لە راسیی پێگەی ئیران ئەرا ئەمریکا کیشێد.

