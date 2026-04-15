"سێنتکۆم" گڵووڵەکردن بازرگانی دەریایی ئیرانی وە شیوەیگ تەواو راگەیەنێد

سوپای ئەمریکا، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە بەندەرەیل ئیرانی وە شیوەی تەواویگ گەمارۆ دریانە، و جویلەی بازرگانی لەری دەریاوە ئەرا ئیران و لەلییەوە وە تەواوی وسیاس.

براد کوپەر فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم) لە بەیاننامەیگ وت: "گەمارۆی دەریایی لەبان بەندەرەیل ئیرانی وە شیوەیگ تەواو جیوەجی کریاس، وەگەرد مەنین باڵادەسی دەریایی لەلایەن هیزەیل ئەمریکییەو لە خوەرهەڵات ناوڕاس".

بەیاننامەگە وتیش: "مەزەنە کریەێد کە 90 لە سەد لە ئابووری ئیرانی پشت وە بازرگانی ناودەوڵەتی لەڕی دەریاوە بەسێد، و لە کەمتر لە 36 سەعات لەوەخت جیوەجیکردن گەمارۆگە، هیزەیل ئەمریکی وە تەواوی جویلەی بازرگانی لەری دەریاوە ئەرا ئیران و لەلییەوە برینە".

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، رووژ یەکشەممە، گەمارۆ لەبان بەندەرەیل ئیران راگەیان، دویای شکست خول گفتوگۆەیل لەناوەین هەردگ لایەنەگە لە ئیسلام ئاباد، لە رووژ شەممە.

جی باسە کە فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم)، لە وەختیگ گوزەشتە راگەیان کە دەس کەێدە جیوەجیکردن قەیەغەیگ لەبان جویلەی دەریاوانی لە بەندەرەیل ئیرانی و وەرەو پییان، لە 13ی نیسان لە سەعات دەی شەوەکی وە وەخت کەناراوەیل خوەرهەڵات ویلایەتە یەکگرتگەیل، و یەیش وەپای راگەیاننیگ لەلایەن سەرۆک ئەمریکا.