سەنتکۆم پەلامارەیل سەختیگ لەبان ئیران راگەینێد دۊای پەلاماردان کەشتییەیل لە هورمز

شەفەق نیوز - واشنتۆن

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی، چوارشەممە، راگەیان کە هیزەیلی دەس کردنەسە جیوەجیکردن زنجیرەیگ پەلامار سەختیگ لەبان ئامانجەیل لە ناو ئیران، لە وەڵام ئەوەگ وت کە سێ کەشتی بازرگانیی لە وەخت رەدبۊینیان لە تەنگەی هورمز کردیەسە ئامانج.

"سەنتکۆم" لە بەیاننامەیگ وت، کە "پەلامارەیل ئامانج چەسپانن باجەیل قورسیگ دیرێد لەبان ئیران لەوەر پەلاماردان کەشتییەیل بازرگانی کە مەدەنییەیل لەناوی کار کەن لە رێڕەویگ ئاوی ناودەوڵەتی"، و دیاری کرد کە "پەلامارەیل ئیرانی لی دەسپیچگ و رخدار بۊن و نوێنەرایەتی پیشێلکارییگ ئاشکرا ئەرا ئاگربەس کەن".

فەرماندەیی ئەمریکی زیای کرد کە جۊلەی سەربازی لە وەڵام ئەو پەلامارەیلە هات کە رەسیە سێ کەشتی بازرگانی کە لە تەنگەی هورمز رەد بۊن، بی ئەوەگ لە بەیاننامە سەرەتاییەگە سروشت ئەو ئامانجە ئیرانییەیلە ئاشکرا بکەێد کە دانەس لەلیان یا قەوارەی زەرەدەیل.

ئی پەلامارەیلە دۊای رووژیگ تیەن کە ئاڵووزییگ تون لە تەنگەگە بوی، کە راپۆرتەیل خوەرئاوایی لە وەرپرسەیل ئەمریکییەو وتن کە هیزەیل ئیرانی شەو دووشەممە لەلای کەمەو دوو مووشەک وەرەو کەشتییە بازرگانییەیل وەشاننە، وەرجە ئەوەگ سوپای پاسداران شەوەکی سێشەممە کەشتییگ سێیەم بکەێدە ئامانج.

وەپای رۆیتەرز، کەشتییگ بارکردن غاز سروشتی شل قەتەری کەفتە وەر ئاگریگ لە نزیک ژوور بزوێنەرەیل لە وەخت رەدبوینی لە تەنگەگە، لە وەختیگ کەشتییگ نەفت سعودیی لە وەرانوەر کەنارەیل عومان زەرەد رەسیە پی، لە وەختیگ دەسەیگ دەریایی کە هیز دەریایی ئەمریکی سەرکردایەتیی کەێد ئاست رخداری لەبان کەشتییە رەدبۊەیل لە هورمز بەرزەو کرد ئەرا "فرە تون"، لە ناو رخەیل لە فراوانبۊن پەلامارەیل وەبان رەدبوین دەریایی.

هەرلیوا ئاژانس ئۆپراسیۆنەیل بازرگانی دەریایی بەریتانی خەوەرداد کە کەشتییگ رۊوەڕۊی گورزیگ وە پارچەیگ نەناسریاییگ بۊە لە نزیک کەنار عومانی کە بۊە هوکار هیزگردن ئاگریگ، لە وەختیگ جۊلەی رەدبوین لە تەنگەگە وەرەو ئاستەیلیگ نزم داوەزی لە وەراورد وە وەرجە جەنگەگە، لە ناو بەرزەوبۊن خەرجەیل بارکردن و نرخەیل نەفت.

ئی ئاڵوززییە تاقیکردن ئاگربەس لاواز ناوەین واشنتۆن و تاران هاوردەو، کە دۊای چەن مانگیگ لە جەنگ و ئاڵووزی لە کەنداو هات، و ویلایەتە یەکگرتگەیل باس لیکەفتەیل لەبان ئیران دۊای پەلامارەیل کردۊ، لە وەختیگ واشنتۆن مووڵەتیگ هەڵوەشانەو کە ری وە تاران دا نەفت بفرووشێد لە ناو رێکخستنەیل کە ئامانجیان کەمەوکردن ئاڵووزی و وازکردن تەنگەگە بۊ وە شیوەیگ گام وە گام.

لە وەرانوەر ئەوە، وەزارەت دەیشت ئیرانی وت، کە ئەو کەشتییەیلە کە رێڕەوەیل بی هەماهەنگی وەکارتیەن یا دەسکاری سیستەمەیل چەودیاریکردن کەن خوەیان تویش رخباریەیل تیارن، و دووپات کرد کە تاران کار ئەرا جیوەجیکردن پابەندبۊنەیلی کەێد، بی ئەوەگ وەرپرسیاریەتی خوەی لەباوەت پەلامارەیل رابگەیەنێد.

تەنگەی هورمز وە یەکیگ لە ناسکترین رێڕەوە دەریاییەیل لە جەهان دانریەێد، چۊنکە بڕ فرەیگ لە هەناردەیل نەفت و غاز لە کەنداوەو ئەرا بازاڕەیل جەهانی لەناوی رەد بوون، ئەوە کە هەر پەلاماریگ وەبان کەشتییەیل لەناوی کەێدە هوکاریگ راستەوخۆ لە شیویان بازاڕەیل وزە و بەرزەوبۊن خەرج دابینکردن و بارکردن.