"سێنتکۆم" کۆتاییهاتن گورزەیل دژ وە ئامانجەیل ئیرانی راگەیان و دڵنیایی لە بیوەیی رەدبۊن 450 ملیۆن بەرمیل نەفت دەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم)، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان لە تەواوکردن خولیگ نوو لە گورزەیل دژ وە ئامانجەیل لەناو ئیران، و ئەوەیش هاووەخت وەگەرد تونوبۊن ئاڵووزییەیل ئەمنی لە ناوچەگە، لەبان تەقەلایل دیپلۆماسی جیوەجی ئەرا رەسین ئەرا ئاگربەسیگ کە ری خوەش بکەێد ئەرا رێککەفتنیگ گشتگیر.

فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ وت، کە گورزەیل ناوەندە فەرماندەیی سەربازی، و تواناییەیل دەریایی، و شۊنەیل وەشانن مووشەکەیل و فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان، وەکەرد سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی کردە ئامانج؛ وە ئامانج لاوازکردن توانای ئیران ئەرا ئامانجگردن جویلەی بازرگانی لە تەنگەی هورمز.

بەیاننامەگە دووپات لە وەردەوامی جویلەی دەریایی لەڕی ئی رێڕەو دەریایی ناودەوڵەتی سەرەکیە کرد، و دیاری کرد کە هیزەیل ئەمریکی لە سەرەتای مانگ مایۆ/ئایار گوزەشتەو بەشدار بۊن لە دابینکردن بیوەیی رەدبۊن نزیکەی 900 کەشتی بازرگانی، و کلکردن 450 ملیۆن بەرمیل نەفت خاو.