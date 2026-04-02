"سێنتکۆم" ئامار کارەیل خوەی لە یەکەم مانگ جەنگ دژ وە ئیران بڵاو کەێد

واشنتۆن

‏فەرماندەیی ناوەند ئەمریکا (سێنتکۆم)، ئمڕوو پەنجشەممە، پوختەی ئەنجامەیل پرۆسەی "ئەفسانەی تویڕەیی" دژ وە ئیران لە یەکەم مانگ جەنگەگە بڵاو کرد، ئەو جەنگە کە ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28ی شوبات دەس وەپیکردن.

‏"سێنتکۆم" لە بەیانامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکرد، گشت کارەیل خوەی لە دەسوەپیکردن جەنگەگە تا دویەکە چوارشەممە، یەکەم رووژ نیسان، وەی جویرە بڵاو کرد:

‏ـ "هێزەیل ئەمریکا پەلامار زیاتر لە 12،300 ئامانج دانە.

‏ـ شمارە گەشتە جەنگییەیل رەسییە زیاتر لە 13 هەزار گەشت.

‏ـ زیاتر لە 155 کەشتی ئیرانی لەناو چگنە یا زەرەد وەپیان رەسیە.

‏ـ پەلاماردان ئامانجەیل ئیرانی فرەبوین جویر: ناوەندەیل فەرماندەیی و کۆنتڕۆڵ و بارەگایل سوپای پاسداران.

‏ـ پرۆسەگە بنکەیل هەواڵگری سوپای پاسداران و مووشەکەیل بالیستی و سیستمەیل وەرگری ئاسمانی کردەسە ئامانج کە یانە گردیەسەو.

‏ـ ژێردەریایەیل هاز دەریایی ئیران و توانایل پەیوەندی سەربازی.

‏ـ بنکەیل مووشەکی دژە-کەشتی و کارخانەیل دروسکردن مووشەک و تەیارەی بێ-فڕۆکەوان (درۆن) کریانە ئامانج.

‏ـ پەلامارەیل رەسینە ئەمارەیل چەک و بنکەیل بەرهەم هاوردن و دامەزراوەیل مووشەکی "زەوی-و-ئاسمان" و ژێرخانەیل پشتگیریکەر سوپا.

