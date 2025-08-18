سێ ملیۆن سوری هانە ژیر هەڕەشەی وەرسگی سەختیگ

شەفەق نيوز- دیمەشق

بەرنامەی خوەراک جیهانی، ئمڕوو دووشەممە، هوشداری دا کە نزیکەی سێ ملیۆن سوری کەفتە وەر رخباری ورسگی سەختیگ، لەسای تیژەوبوین قەیران خوەراکیگ هەڕەشەی وڵاتەگە دەێد، دویای گەنترین هشکەساڵی لە 36 ساڵەو تا ئیسە لە وڵاتەگە، لە داوەزیان بەرهەم گەنم وەڕیژەی 40%.

ئەو بەرنامە سەروە نەتەوە یەکگرتگەیل لە وەڵام نویسیایی لەبان پرسیارەیل رۆیتەرز وت: زیاتر لە نیمەی دانیشتگەیل کە شمارەیان رەسێدە نزیکەی 25.6 مليۆن کەس، ئیرنگە زیان لە نەوین ئاسایش خوەراک دیرن.

وەگورەی وەرپرسیگ سوری، وڵاتەگە ئمساڵ هاوردەی 2.55 مليۆن تۆن گەنم خوازێد، لەوەر ئی هشکەساڵی سەختە، دویای ئەوە کە توانست هەناردەی 373,500 تۆن گەنم بکردیاد.

ئەو وەرپرسە وتیش: سوریا هاوردەی 53% گەنم خوازێد زیاتر لە 2025/2026 وەچەو 2024/2025"، دیاری کرد کە حکومەت نوو سوریا تا ئیسە لە رێککەفتن لەبان بڕەیل گەنم گەورە ئاشکرا نەکردگە.