پسپۆڕیگ ئەمریکی ئەرا شەفەق نيوز: جویلەی واشینتۆن خوازێد رژیم لە ئیران ئاڵشت بکەێد

مستەفا هاشم- شەفەق نيوز- واشینتۆن

پڕۆفیسۆر تۆد بلت، وەڕیەوبەر بەرنامەی ئیدارەی سیاسی لە زانکۆی جۆرج واشنتۆن، ئاشکرای نووڕینی کرد ئەرا ئامانجەیل لە شوین جویلەی دویایین ئەمریکا لە ناوچەی خەلیج، کە وت: تەنیا ئەوە نیەخوازێد کە بڕەسێدە رێککەفتن ئەتۆمی نوویگ، بەڵکم تەمای ئاڵشتبوین سیاسی ریشەیی لەناو تەهران دیرێد.

لە قسەیلی ئەرا ئاژانسمان، بلت سروشت جموجویل سەربازی دویایین لە پاڵپشتیکردن ئامرازەیل دەریایی و ئاڵشتکردن شیوەی فەرماندەیی ناوەندی شیەو کرد، کە وت: کەفێدە چوارچیوەی دیبلۆماسی فڕۆکەهەڵگر، زیاتر لە زەمینەسازی ئەرا

کاریگ سەربازی نزیک.

لە وەڵام پرسیاریگ لەبان ئەوە کە واشینتۆن وە سیاسەت ئەوپەڕی زوورهاوردن خوازێد وەچە بڕەسێد؟، بلت دیاری کرد کە ئاست تەمای ئەمریکا لە پرسەیل تەکنیکی بەرزترە.

وتیش: باوەڕ کەم ئیدارەی ئەمریکا هەردوگ کارەگە وەیەکەو خوازێد: رێککەفتن ئەتۆمی وەگەرد چگن وە پەلان دویریگ کە خوازێد رژیم لە حکومڕانی سیۆکراتی (ئاینی) دویرەو بخەێد.

ئی شیەوکردنە نشان دەێد کە ئی فشارەیل ئیسە تەنیا وسانن بەرنامەی مووشەکی یا باڵەیل هەرێمی ئیران نیەخوازێد، وەلێ خوازێد ئەو فشار سەربازیە وەکار بارێد ئەرا دەسکەفتەیل سیاسیی ناوخوەیی ئیران و بانان قەوارەی دەسەڵاتی.

لەباوەت سروشت شیوەی سەربازی لە خەلیج، کە ئایا نشانەیل گورزیگ نەشتەرگەریە ئەرا دەزگایەیل ئیران، پڕۆفیسۆر بلت لە ئەگەر جەنگ رویوەڕوی کەمەو کرد، کە وت: ئی جموجویلە (چەوهەشارەکیە) یا خەڵەتاننە ئەرا قایمکردن هەڵوێست دانوسەنین.

وتیش: سەرۆک خوەشی نیەتێد هاز سەربازی وەکار بارێد، وەلێ خوازێد وەشیوەی هازدار دیار بەێد وە وەرگردن کاغەزەیل فشار وەبان مێز دانوسەنین.