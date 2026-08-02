"ئەسۆشێتد پرێس": ململانییگ شاریاگ سەرکردایەتی ئیرانی شەکنێد لەباوەت ئایندەی جەنگ و حوکمڕانی

شەفەق نیوز- واشنتۆن

راپۆرت ئاژانس "ئەسۆشێتد پرێس" ئاشکرا کرد، لە بویین بەشەوبۊنیگ لەناو سەرکردایەتی ئیرانی لەبان بانان رویوەڕویبوین وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل، لەبان بویین ریكکەفتنیگ فراوان لەبان ستراتیژییگ کە لەبان بنەمای "خوەیڕاگری" و دریژەدان وە جەنگەگە وەسیەێد ئەرا نیشاندین توانای تاران لەبان هەڵگردن بار ململانییەگە زیاتر لە واشنتۆن و هاوپەیمانەیلی.

وەپای راپۆرتەگە، ئی رێککەفتنە نیەڕەسێدە چۊنیەتی کووتاییهاوردن وە جەنگەگە، چۊنکە وەرپرسەیل ئیرانی بەشەو بوون لەناوەین رەوتیگ تۊنڕەو کە رەت هەر دانوسەنینیگ وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل کەێد و تەقەلای وەدەسهاوردن "سەرکەفتن تەواو" دەێد، و بڕیگ ترەک کە پاڵپشتی لە سەرۆک مەسعود پزیشکیان و سەرۆک پەرلەمان محمد باقر قالیباف کەێد، کە هەرلیوا پۆست گەورە دانوسەنکارەیل ئیرانی هەس، و دۊنێد کە فشار سەربازی تۊەنێد ئامرازیگ دروس بکەێد ئەرا سەنین رێککەفتنیگ دانوسەنین وەگەرد واشنتۆن.

راپۆرتەگە دیاری کرد کە ئەو بڕە کە پاڵپشتی لە پزیشکیان و قالیباف کەێد هەرلیوا پشت بەسێدە رخباریەیل لە لیکەفتەیل ئابووری ئەرا جەنگەگە و هەوەجە وە گونجان وەگەرد ئاڵشتکارییەیل کۆمەڵایەتی لەناو ئیران.

ئاژانسەگە لەزوان راوێژکار قالیباف، مەهدی محمدی وت دانوسەنین نوێنەرایەتی "ئامرازیگ سیاسی کەێد کە کار سەربازی تەواو کەێد ئەرا ناچارکردن دوژمن لەبان پیشکەشکردن سازشەیل راسگانی".

"ئەسۆشێتد پرێس" دۊنێد کە هاوماڵیکردن واز لەناو سەرکردایەتی ئیرانی رەنگدانەوەی ململانییگە لەبان ئایندەی وڵاتەگە دۊای جەنگەگە، وە تایبەت لە سای ئاڵشتبۊن پۆست ریبەر باڵا ئەرا ئایەتولڵا موجتەبا خامنەیی، کە هێمان هەڵوێستە راسگانیەیلی دیار نیین، لە وەختیگ هەردوگ رەوتەگە باس ئەوە کەن کە پاڵپشتیی وەدەس هاوردنە.

راپۆرتەگە باس لەوە کرد کە رێککەفتن وسانن تەقەکردن کە وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل لە نیسان/ ئەپریل گوزەشتە رەسی، پاڵپشتییگ فراوان وەدەس هاورد لەناو ئەنجومەن باڵای ئاسایش نیشتمانی ئیرانی، کە 12 ئەندام لە بنەڕەت 13 پاڵپشتیی کردن، لەناویانیش وەرپرسەیل دیاریگ لە سوپای پاسداران و هیزە چەکدارەیل، لە وەختیگ ناوەندەیل ئیرانی نووڕستن کە تەنیا دژایەتیکەرەگە سەعید جەلیلی بۊ، کە یەکیگە لە دیارترین رەمزەیل رەوت تۊنڕەو.

وەلی رێککەفتنەگە دۊاتر شیویا وەگەرد وەشانن گورزەیل لەناوەین هەردوگ لایەنەگە، لەناو هەسیگ ئیرانی وە جیوەجینەکردن واشنتۆن ئەرا پابەندبۊنەیلی کە پەیوەندی دیرن وە ئازادکردن سامانە بەسیایەیل و کەمەوکردن سزایەیل.

ئاژانسەگە لە وەڕێوەبەر پرۆژەی ئیران لە زوان گرووپ قەیرانە ناودەوڵەتییەیل عەلی فایز وت سەرکردایەتی ئیرانی ئیسە دۊنێد کە سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ "هیچ نیەفامێد تەنیا زوان هاز نەوود"، ئەوەگ گاڵی دەێد وەرەو تەقەلای وەدەسهاوردن دەسکەفتەیل مەیدانی وەرجە هەر دانوسەنینیگ نوو.

دیاری کرد کە رسوومەیل وەخاکناین عەلی خامنەیی ریبەر وەرین گەشەکردن ئامادەبۊن رەوت تۊنڕەو نیشان دا، وەگەرد بەرزەوبۊن هاوارەیل داواکار وە تووڵەسەنین لە ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل، لە وەرانوەر سەرۆک پزیشکیان وە رەخنە و قسەیل دژ وە رێبازە دانوسەنینی.

راپۆرتەگە زیای کرد کە تەلەفزیۆن فەرمی ئیرانی زیاتر لە جاریگ پەخشکردن لێدوانەیل پزیشکیان و قالیباف بڕیە لەوەخت قسەکردنیان لەبان دانوسەنین وەگەرد واشنتۆن، چۊ نیشانەیگ لەبان فراوانبۊن ناکۆکییەیل لەناو دامەزراوەیل دەوڵەت.

لە وەرانوەر ئەوە، رەوت پراگماتی دۊنێد کە مقیەتیکردن یەکگردگی ناوخۆیی هەوەجە وە چارەسەرکردن خراوبۊن ئابووری و بارگرژی کۆمەڵایەتی دیرێد، و هوشداری دا کە وەردەوامبۊن جەنگ و سزایەیل ئارامی ناوخۆیی رمنێد و زوور لەبان هاوڵاتییەیل زیای کەێد.

هەرلیوا راپۆرتەگە باس واژووکردن زیاتر لە 250 پەرلەمانتار وەرین و پیاو ئایینی و مامووستای زانکۆ و کەسایەتی گشتی لەبان یاداشتیگ کرد کە داوای کووتاییهاوردن وە جەنگەگە کەن، و کە "زوورم لە گەل ئیرانی ئاشتی و ماف ژیانیگ شایستە خوازن".

"ئەسۆشێتد پرێس" دەرئەنجام ئەوە گرد کە ناکۆکییەگە لەناو سەرکردایەتی ئیرانی دی تەنیا لەبان وەڕێوەبردن جەنگەگە نییە، بەڵکم دریژەو بوود ئەرا کیشانن سیمای دەوڵەت ئیرانی و بانان سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتییەگەی لە گام دۊای جەنگەگە.