سەرچەوەیل: قورتاربوین شاند "حەماس" و کوشیان شمارەیگ لە خیزانەیلیان لە پەلامارەگەی دۆحە

شەفەق نيوز- دۆحە

دوو سەرچەوە لە بزووتنەوەی حەماس، ئمڕوو سێشەممە، ئەرا ئاژانس رۆیتەرز وتن: شاند دانوسەنین حەماس لە دۆحەی پایتەخت قەتەر، لە پەلامارەگەی ئیسرائیل قورتار بوی.

سەرچەوەیگ سەرکردایەتی لە حەماس ئەرا کەناڵ جەزیرە وت: گورزەگە مەوقەی گردەوبوین ئەرا باسکردن پێشنیار دویایین سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ جیوەجی کریا، و دووپاتیش کرد کە سەرکردەیل سەرەکی و سەرکردایەتی خەلیل ئەلحەیە لە پەلامارەگە رزگار بوین.

هەرلیوا، "شبكة قدس" خەوەری بە زوان سەرچەوەیلی وت: کوڕ خەلیل ئەلحەیە و وەڕێوبەر نویسینگەی لە پەلامار ئیسرائیل وەبان بارەگای بزووتنەوەگە لە دۆحە کوشیان.

میدیایەیل باس کەفتن کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام گورز ئیسرائیل لە دۆحە کردن.

پەیامنێرەیل ئاشکرا کردن کە شمارەیگ لە خیزان خەلیل ئەلحەیە و کارمەنەیل نویسنگەگەی وە گورز ئیسرائیل کوشیان.

لەلای خوەییش: نویسنگەی بنیامین نتنیاهو سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل وت: پەلامارەگە وەبان گەورە سەرکردەیل حەماس وەشیاس، دووپاتیش کرد کە وەتەواوی سەروەخوەییە، و ئیسرائیل خوەی جیوەجیی کردگە و وەرپرسایەتی تەواوی هەڵگرێد.

وەرجە کەمیگ، سوپای ئیسرائیل، وەشانن گورزیگ ئاسمانی وەبان قەتەر راگەیان، کە وەپی بارەگای بزووتنەوەی حەماس لە دۆحەی پایتەخت کردە ئامانج.

سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: چەک ئاسمانی پەلامار هویڕدیگ وەبان بارەگای بزووتنەوەی حەماس لە دۆحە جیوەجی کرد.

وتیش: ئەو سەرکردەیلە لە حەماس کریانە ئامانج لە ماوەی ساڵەیلیگ چالاکیەیل بزووتنەوەگە رانینە، و وەرپرسایەتی راستەوخۆ لە جیوەجیکردن کوشتارەیل هەفت ئوکتۆبەر و وەڕیەوبردن جەنگ وەرد ئیسرائیل هەڵگرن.

وتیش: وەیکە گورزەگە گامەیلیگ ئەرا تویشنەهاتن مەدەنیەیل جیوەجی کریا.

دویای ئەوە، دەزگای پەخش ئیسرائیل خەوەردا لە کوشیان دوو سەرکردە لە بزووتنەوەی حەماس خەلیل ئەلحەیە و زاهر جبارین لەو گورزە کە لە دۆحە جیوەجی کریا.

لەلای خوەییش، سایت ئەکسبیۆس ئەمریکی وت: ئیسرائیل سەرکردەیل حەماس لەناو گردەوبوینیگ لە دۆحە کردە ئامانج کە پەسا باس پێشنیار ئەمریکا کردیان.

سایتەگە لە زوان وەرپرسیگ ئیسرائیلی وت: تەقینەوەگە لە دۆحە کوشتن دوو سەرکردە لە حەماس بوی.