سەرۆک وەزیرەیل وەرین تایلەند سزای زیندانیکردن ئەرای دەرکریا

شەفەق نیوز ـ تایلەند

دادگای باڵای تایلەند سزای ساڵیگ زیندانیکردن وەبان تاکسین شیناواترا، سەرۆک وەزیرەیل وەرین تایلەند چەسپان، دویای ئەوەگ لە ساڵ 2006 لە ری کودەتایگ سەربازیی لە دەسەڵات لابریا و ئەرا دەێشت تایلەند وای.

ئاژانس رۆیتەرزی بەریتانی ئاشکرایکرد، ساڵ 2023 ساکسین وە توومەت بەد وەکارهاوردن دەسەڵات، قۆستنەوەی دەسەڵات ئەرا بەرژەوەنی تایبەت و گەندەڵی، سزای هەشت ساڵ زیندانیکردنی وەبانی چەسپیا، دویای گلەوخواردنی ئەرا تایلەند وەخشین شاهانەیی ئەرای دەرچگە و سزاگەی ئەرا ساڵیگ زیندانی کەمکریا.

وەپای راپۆرتەگەی رۆیتەرز، دادگای باڵای تایلەند رەدی کەێد ئەو شەش مانگە شیناواترا لەدویای گلەوخواردنی لە دەێشت تایلەند لە خەستەخانە وەسەری بردیە لە سزاگەی کەمبکەێد، لە بڕیارەگە هاتگە کلکردنی ئەرا خەستەخانەی یاسایی نەویە، و شیناواترا بیمار نەویە بەڵکم ئەرا فێڵکردن لە یاسا بویە ئەرا کەمکردن سزاگەی دەنگۆ تویشهاتنی وە بیماری دڵ بڵاوکریاس.