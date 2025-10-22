سەرۆک وەزیرەیل لوبنان: بایەسە حزبولڵا واز لە باڵ سەربازیی بارێد

شەفەق نيوز- بەيروت

نەواف سەلام سەرۆک حکومەت لوبنان، ئمڕوو چوارشەممە، داوا لە حزبولڵا کرد واز لە باڵ سەربازیی بارێد، دووپاتیش لە گرنگی ئەوە کرد کە تەنیا بوودە بەشیگ سیاسی.

سەرۆک لوبنان دووپات کرد کە حکومەتەگەی لەوە تەکان نیەخوەێد کە خوەی تەنیا هاز سەربازی بیاشتوود.

وەرجەیە، سایت "ئای 24" ئیسرائیلی وت: حزبولڵای لوبنان دووارە ئاوەدانکردن خوای لەی ماوەی دویاییە زیایەو کردگە، وەگورەی سەرچەوەیل هەواڵگری خوەرئاوایی.

سایتەگە لەو سەرچەوەیلە وت: ئەوەیش لەو وەختە هاتگە کە حکومەت لوبنان بڕیاریگ وە پویچەڵکردن حزبەگە و بیچەککردنی دا.

دویەکە سێشەممە، نەعیم قاسم سکرتێر گشتی حزبولڵای لوبنان رەخنە لە داوایەیل وازهاوردن حزبەگە لە چەک گرد، کە وت: هەر کەسیگ بڕوا کورد چەم حزبولڵا کۆتایی وە کێشەکە تیارێد هەڵەس، پەیامە چەک ئەو بەشیگە لە هاز لوبنان، و ئەوان هاز ئەرا لوبنان نیەخوازن.

لە ئاب گوزەشتە، حکومەت لوبنان بڕیار دا چەک تەنیا وەدەس دەوڵەت بوود، کە چەک حزبولڵایش گرێدەو.