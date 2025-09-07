سەرۆک وەزیرەیل ژاپۆن بڕیار دەسلەکارکیشان دەێد

شەفەق نيوز- تۆکیۆ

دەزگای ئێزگە و تەلەڤزیۆن ژاپۆن، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە شيگيرو ئيشيبا سەرۆک وەزیرەیل بڕیار دەسلەکارکیشان دا، ئەوەیش ئەرا دویرکەفتن لە بەشەوبوین لەناو پارت دیموکرات ئازاد دەسەڵاتدار.

ئەو هاوپەیمانیە کە پارت دیموکرات ئازاد رانێدەی وە سەرۆکایەتی ئیشيبا فرەیان لە ئەنجومەن سڵاکارەیل بوین لە هەڵوژاردن یولیۆی گوزەشتە.

ئيشيبا، کە لە ئوکتۆبەر گوزەشتە رەسیە پۆستەگەی، فرە لە داواکاری دەسلەکارکیشان وەبانی هات لەلایەن هاوماڵیکەرەیل راسگەری لەناو حزبەگەی، لە ماوەی زیاتر لە یەی مانگ.

ئی بڕیارە لەلایەن ئیشيبا وەرجە رووژیگ تیەێد لە گردەوبوین پارتە لیبراڵیەگەی تا بڕیار بەێد ئایا هەڵوژاردن وەرجەوەختە ئەرا سەرکردایەتی حزبەگە بکەێد، کە ئەگەر دەنگ هاورد واتە دڵنیایی لەلی کیشنەو.