سەرۆک وەرین فەرەنسا چوودە زیندان

شەفەق نيوز- پاریس

نیکۆلا سارکوزی سەرۆک وەرین فەرەنسا، ئمڕوو سێشەممە، چگە زیندان "لاسانتيه" لە پاریس، دویای نزیکەی مانگیگ لە دەرچگن فەرمان پەنج ساڵ زیندانیکردنی، وە توومەت وەرگردن سپۆنسەر ناسیاسیی لە لیبیا ئەرا پشتگیریکردن هەڵمەت هەڵوژاردنی، و کار بیوینەیگ لە میژوو نوو وڵاتەگە.

وەگورەی سایت "فرانس 24"، پارێزەرەیلی وتن: ساركوزی داواکاری مەرەقەزکردن کوتپر دویای چگنی ئەرا زیندان پیشکەش.

دوو مانگ مەنیە ئەرا دادگا تا بنووڕێد وە داواکاری مەرەقەزکردن وەختانە، وەلێ مەزەنە کریەێد زویتر دانیشێد.

تا ئیسە هیچ سەرۆک دەوڵەتیگ لە یەکێتی ئەوروپا نەچگەسە زیندان، لە وەختیگ لولا دا سیلڤا سەرۆک بەرازیل و جایکۆب زوما سەرۆک باشوور ئەفریقا تا ماوەی دویای دەرچگن لە دەسەڵات خریانە زیندان.

سارکوزی تەمەن 70 ساڵە چگە ناو زیندان لاسانتيه لە باشوور پاریس و زیندانیەیل لەناو زیندانەو وە هاواریگ وتیان (وەخێر هاتێ سارکوزی).

سارکوزی وەگەرد ژنەگەی کارلا برونی لە شوین نیشتەجیبوینی لە گەڕەک راق خوەرئاوای پاریس دەرچگ و لایەنگریەیلی وە دەوریەو وە یەک هاوار وتیان (نیکۆلا مەرەقەز بکەن).

سارکوزی کە لە ناوەین ساڵەیل 2007 و2012، سەرۆک فەرەنسا بوی، لە دویادویای ئەیلوول فەرمان پەنج ساڵ زیندانی لەبانی دەرچگن، دویای تاوانبارکردنی واتە کە عیسایە نزیکترین دوو یاریدەری وەگەرد موعومەر قەزافی سەرۆک وەرین لیبیا پەیوەندی بکەن، تا سپۆنسەر نایاسایی ئەرا هەڵمەت هەڵوژاردنی بارن.