‏سەرچەوەیگ ئیرانی باس رەسین وە رێککەفتن ئەرا وازکردن دوارەی هورمز رەدکەێد

‏شەفەق نیوز- تەهران

‏سەرچەوەیگ نزیک لە تیم دانوسەنین ئیرانی، ئمڕوو یەکشەممە، ێاسیی ئەو دەنگۆیەیلیە رەدکرد کە ئمڕوو لەبان رەسینە رێککەفتن وازکردن گەروو هورمز بڵاوکریانە، و دووپاتکرد ئەوەگ بڵاوکریاس دویرە لە راسیەو.

‏ئاژانس ئیرانی "فارس" لە سەرچەوەگە راگەیان "هیچ رێککەفتنیگ نییە لەبان دوارە وازکردن گەروو هورمز، و خەوەر لەی باوەتە بڵاوکریانە دروون".

‏وتیش؛ "گەروو هۆرمز لەوەر وەردەوام بوین رێکارەیل دوژمنکارانەی ئەمریکا گەروو هۆرمز وە بەسیاگی مینێد، "جویلەی کەشتیەیل تەنیا لەو ئاراستە بوود کە هێزەیل دەریایی سەر وە سوپای پاسداران راگەیانن لەدویای وەرگردن سڵا لە لیان.

‏کەناڵ 12 ئسرائیلی، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، لە دیبلۆماسیەیل راگەان، وەزیر دەیشت ئیران عەباس عراقچی رەزامەنی داس لەبان وازکردن گەروو هورمز یەیش هیشت دۆناڵد ترەمپ پەلامارەیل بوسنێد کە خوازیە دژ وە ئیران ئەنجامی بەێد.

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