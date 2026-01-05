سەرۆک کۆلۆمبیا وە ترەمپ: دی بەدناوم نەکە

شەفەق نيوز- بۆگوتا

گۆستافو بيترۆ، سەرۆک کۆلۆمبیا، ئمڕوو دووشەممە، ناڕەزایی خوەی نشان دا وەرانوەر ئەو بوختەیلە کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا وەپی کەێد گوایە بازرگان هووشبەریە.

بیترۆ لەبان ئێکس نویسان: ناو من (...) لەناو فایلەیل دادوەری بازرگانیکردن وە هووشبەری نییە، کاک ترەمپ واز بار لە بەدناوکردنم.

وەرجەیە، سەرۆک ئەمریکا وت: جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنیگ جویر هن ڤەنزوێلا لە کۆلۆمبیا دیارە هویرکردن خاسیگە، و توومەتبار بیترۆ کرد قاچاخکردن هووشبەری ئەرا ئەمریکا کەێد، هوشدارییش دا کە تا ماوەی درویژیگ لە دەسەڵات نیەمینێد.

سەرۆک کۆلۆمبیا وەزبری رەخنە لەو کار سەربازیە گرد کە ئیدارەی ترەمپ لە ناوچەگە جیوەجی کەێد.