سەرۆک لوبنان ئامار قوربانییەیل ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل ئیسرائیلی راگەیەنێد: نزیکەی 6 هەزار کوشیان و زەخمداری
شەفەق نیوز - بەیرووت
جۆزێف عەون سەرۆک کۆمار لوبنان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە 1400 کەس کوشیانە و 4 هەزار ترەک زەخمدار بوینە، و ملیۆنیگ و 200 هەزار کەسیش ئاوارە بوینە، بیجگە لە کاولبوین هەزاران ماڵ لە وڵاتەگە لەوەخت دەسوەپیکردن جەنگەیل لەناوەین حزبولڵا و ئیسرائیل.
وسەرۆک عەون لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە لە بەیرووت وەبوونەی جەژن "قەیامەت" وەڕیەو چگ، وە تونی شەرمەزار دەسدرویژییەیل ئیسرائیلی وەبان مەدەنییەیل کرد، و توومەتبار تولئەبیب کرد کە رێز لە یاسای ناودەوڵەتی مرۆیی و رێککەفتننامەیل جنێڤ نیەگرێد.
وتیش: ئیسرائیل خوازێد لە باشوور لوبنان ئەوە بکەێد کە لە غەزە کردیە، و دووپات کرد کە ئەرک دەسەڵاتەیل لە وڵاتەگە ریگریکردنە لە دووارەبوین ئەو کارەساتە.
هەرلیوا عەون ئاشتی ناوخۆیی لە لوبنان وە کڕ سوور هەژمار کرد، و هەڵکردن وە ئاژاوەیل تائیفی لە وڵاتەگە وە ئەوە باس کرد کە خزمەت ئیسرائیل کەێد، و دووپات کرد کە دەزگا ئەمنی و سەربازییەیل ئامادەن ئەرا رەفتارکردن وەگەرد هەر کەسیگ تەقەلا بەێد بازی وە ئاشتی ناوخوەیی بکەێد.