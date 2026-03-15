سەرۆک ئەرکان ئیسرائیل مەزەنە کەێد جەنگ لەبان ئیران لە سەرەتای مانگ ئایندە بڕەسێدە پایان

شەفەق نيوز - قودس

میدیایەیل عیبری، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرا کردن کە فەرماندەیی سوپای ئیسرائیل نیاز دیرێد وە ماوەی چەن هەفتەیگ کۆتایی وە ئۆپراسیۆنەیل سەربازی وەبان ئیران بارێد، کە رووژنامەی "يسرائيل هيوم" لە زار ئیال زامیر سەرۆک ئەرکان وت: سەرتای مانگ نیسان ئایندە دیاری کردگە کە کەفێدە جەژن فیسح جویر مەوقەیگ ئەگەری ئەرا کۆتاییهاوردن هەڵمەتەگە.

وەگورەی مەزەنەیل سەربازی ئەو رووژنامە، تەواوکردن ئەو ئامانجەیل سەربازیە نە مەنیەسەو، نزیک دوو هەفتە خوازێد، لە دەسنشانکردن ئەوە کە جەنگەگە نزیکە لە پایان.

هەرلیوا، رووژنامەگە لە زوان وەرپرسەیل ئیسرائیلی وت: دەرفەتەیل رمانن رژیم کەمترەو بویە لە مەزەنەیل سەرەتایی وەرجە جەنگەگە، کە نشان دەێد ئامانجەیل ستراتیژی ئاڵشت بوینە.