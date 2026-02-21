سەرکردەیگ هاناویان.. حزبولڵا وەفەرمی کوشیان 8 ئەندامەیلی وە گورزەیل ئیسرائیل راگەیان
شەفەق نیوز ـ لوبنان
حزبوڵڵای لوبنان، ئمڕوو شەممە، وە شیوەی فەرمی کوشیان 8 ئەندام خوەی لە ئەنجام هێرشە ئاسمانییەیل ئێ دواییەی ئیسرائیل وەبان ناوچەی بیقاع راگەیان، کە لە ناویان سەرکردە (حوسێن محەمەد یاغی) هەس.
ئاژانس نیشتمانی خەوەری فەرمی لوبنان ئەرا بڵاویکرد، هێرشە ئاسمانییەیل ئیسرائیل وەبان بیقاع لە ئیوارەی دویەکە جومعە "وەپای ئامارە سەرەتاییەیل بویە مدوو کوشیان شەش کەس و زەخمداری 25 کەس کە وەبان خەسخانەیل ناوچەگە بەشەوبوینە".
لەلایترەک، سوپای ئیسرائیل راگەیان هێرش کردیەس وەبان چەن بارەگایگ حزبوڵڵا لە ناوچەی بەعلبەک.
ئیسرائیل وەردەوامە لە ئەنجامدان پەلامارەیل ئاسمانی وەبان لوبنان، وەبان رێککەفتن ئاگربەست لە تشرین دویەم 2024 واژوو کریا، دویای رەدبوین زیاتر لە ساڵیگ وەبان رویوەرویبوینەیل.