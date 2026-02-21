سەرکردەیگ هاناویان.. حزبولڵا وەفەرمی کوشیان 8 ئەندامەیلی وە گورزەیل ئیسرائیل راگەیان

شەفەق نیوز ـ لوبنان

‏حزبوڵڵای لوبنان، ئمڕوو شەممە، وە شیوەی فەرمی کوشیان 8 ئەندام خوەی لە ئەنجام هێرشە ئاسمانییەیل ئێ دواییەی ئیسرائیل وەبان ناوچەی بیقاع راگەیان، کە لە ناویان سەرکردە (حوسێن محەمەد یاغی) هەس.

‏ئاژانس نیشتمانی خەوەری فەرمی لوبنان ئەرا بڵاویکرد، هێرشە ئاسمانییەیل ئیسرائیل وەبان بیقاع لە ئیوارەی دویەکە جومعە "وەپای ئامارە سەرەتاییەیل بویە مدوو کوشیان شەش کەس و زەخمداری 25 کەس کە وەبان خەسخانەیل ناوچەگە بەشەوبوینە".

‏ لەلایترەک، سوپای ئیسرائیل راگەیان هێرش کردیەس وەبان چەن بارەگایگ حزبوڵڵا لە ناوچەی بەعلبەک.

‏ئیسرائیل وەردەوامە لە ئەنجامدان پەلامارەیل ئاسمانی وەبان لوبنان، وەبان رێککەفتن ئاگربەست لە تشرین دویەم 2024 واژوو کریا، دویای رەدبوین زیاتر لە ساڵیگ وەبان رویوەرویبوینەیل.

