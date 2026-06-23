سەرکردایەتی ناوەندی ئەمریکی: هیزەیلیمان ئامادە و هوشیارن لە خوەرهەڵات ناوەڕاس

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوەڕاس

سەرکردایەتی ناوەندی ئەمریکی "سێنتکۆم"، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد کە هیزەیلی ئامادە و هوشیارن لە خوەرهەڵات ناوەڕاس.

سەرکردایەتییەگە لە بەیاننامەیگ خەوەرداد، کە دوو کەشتی هەڵگر فڕۆکەی ئەمریکی وەردەوامن لە پرۆسەیلیان لە خوەرهەڵات ناوەڕاس.

دووپاتیش کرد کە کەشتی هەڵگر فڕۆکەیل جۆرج بوش لە وەخت ئیسە لە دەریای عەرەب دەریاوانی کەێد.

یەیش لە وەختیگ تیەێد کە راپۆرتیگ رووژنامەی "نیویۆرک پۆست" ئەمریکی دووپات کرد، کە گلەوخواردن جویلەی دەریاوانی لە تەنگەی هورمز پەسا بوودە چشتیگ "مەحاڵ" وەبی لاوردن ئەو مینەیلە کە لەناو ئاوەیل ئی رێڕەو ستراتیژییە ئەرا زنجیرەیل دابینکردن وزەی جەهانی چنریانە، لە ماوەی جەنگ دۊایی ناوەین واشنتۆن و تاران.

داتایەیل دەریاوانی دەریایی نیشان دان کە لەلای کەم 20 کەشتی لە ماوەی بیس و چوار سەعات گوزەشتە لە تەنگەی هورمزەو رەد بۊنە، هاوەخت وەگەرد ئەو کەشوهەوای ئارامییە کە دانوسەنینەیل سەرەتایی ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران لە دۊای خوەی هیشتیەسەی جێ.