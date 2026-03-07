سەرۆک ئیران وە دەوڵەتەیل هاوسا: بوەخشین

شەفەق نيوز- تەهران

مەسعود پزیشکیان سەرۆک ئیران، ئمڕوو شەممە، داوای وەخشین وڵاتی کرد لە دەوڵەتەیل هاوسا لەبان هەر زەرەدیگ نائەنقەس لە جەنگ ئیسرائیل ئەمریکی وەپییان رەسیە، و داوا لەلییان کرد نواگیری ئەو گرووپەیلە بکەن کە تەقەلای پەلاماردان ئیران لەناو زەویەیلیانەو دەن.

پزیشکیان وت: وڵات ئیمە هیچ دوژمنایەتییگ وەرانوەر دەوڵەتەیل هاوسا نەیرێد، داوای وەخشین لەلییان کەیمن لەبان هار زەرەدیگ نائەنقەس وەپییان رەسیە، و داوای نواگیریکردن ئەو گرووپەیلە کەیمن کە تەقەلا کەن لەناو زەویەیلیانەو پەلامار ئیران بیەن.

وتیش: ئەنجومەن سەرکردایەتی وەختانە بڕیار دا پەلامار هیچ دەوڵەتەیگ نیەیمن هاوسا یا مووشەک ئەرای نیەوشنیمن مەگەر لەناو زەویەیل ئەو وڵاتە پەلامار ئەرا ئیران باێد.

سەرۆک ئیران دووپاتیش کرد کە وڵاتی پابەندە وە یاسایەیل ناودەوڵەتی و بەهایەیل مرۆیی، و پاڵپشتیکردن گەل ئیران ئەرا سەرکردایەتیی و هیزەیل چەکداری شکست وە پلانەیل دوژمنەیل تیارێد.

وتیش: خوەیوەدەسدان ئیران خەویگە قەت وەجی نیەتێد، و هەر تا دویاترین هەناسە خوەیڕاگری کەیمن تا وڵاتمان لەی قەیرانە دەرکەیمن.

پزیشکیان وتیش: ئیران کەفتە وەر تەقەلایەیل پەلاماردان خوەنەوارەیل بیگوناهی، و ئەوانەک باس وەرگریکردن لە مافەیل مرۆڤ کەن گەل ئیران کردنە ئامانج لەجیای مقیەتیکردنی.