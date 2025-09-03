سەرۆک ئیران لە هەفتەی ئایندە چوود ئەرا نیویۆرک

شەفەق نيوز- واشینتۆن

مەسعود پزیشکیان سەرۆک ئیران، لە هەفتەی ئایندە، سەردان نیویۆرک کەێد، لە یەکەمین سەردان دویای پەلامار ئەمریکا وەبان دامەزراوەیل ئەتۆمی ئیران.

ئاژانس خەوەرەیل زویوەزوی ئیرانی وت: لەی سەردانە عەباس عراقچی وەزیر دەیشت ئیران ولیاوەری پزیشکیان چوود، وتیش: سەردانەگە بوودە دەرفەتیگ ئەرا دانوسەنین راستەوخۆ وەرد سەرکردەیل سێ دەوڵەت ئەوروپا (E3) لەباوەت میکانیزم تیرگەر (سزایەیل) و پرس ئەتۆمی ئیران.

سەردانەگەی پزیشکیان ئەرا نیویۆرک وەگەرد وەردەوەردەیگ بیوینە لەبان پرس ئەتۆمی تیەێد، کە ترویکای ئەوروپی (ئەڵمانیا، فەرەنسا، بەریتانیا) وەکارخستن میکانیزم تیرگەر راگەیانن وە دووارە چەسپانن سزایەیل نەتەوەیی وەبان ئیران، لە گامیگ ئیران وە (سیاسەتەکانی) زانێدەی.

وەگورەی ئەو میکانیزمە، سزایەیل وە ماوەی کەمتر لە 30 رووژ توەنێد بکەفێدە ئاست جیوەجیکردن وەگەرد تەواوبوین بڕیار ئەنجومەن ئاسایش شمارەی 2231.

یەیش لە وەختیگ تیەێد کە نیویۆرک سازین خول هەشتا ئەرا کۆمەڵگەی گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل وەخوەی دوینێد کە چەوەڕی کریەێد لە 9ی ئەیلوولەو دەسوەپی بکەێد.

جی باسە کە مەسعود پزیشکیان سەرۆک ئیران پارەکە سەردان نیویۆرک کرد، ئەوەیش ئەرا بەشداریکردن لە کارەیل کۆمەڵگەی گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل، لە یەکەمین سەردانی دویای هەڵوژاردنی جویر سەرۆک ئیران لە تەمووز 2024.