سەرۆک ئیران: پیلانەیل پویچەڵ کردیمن و بایەسە بەشدار گەل لە دەسەڵات بکەیمن

شەفەق نیوز - تەهران

مەسعود پزیشکیان سەرۆک ئیران، ئەمڕوو شەممە وت: تەهران وە سەرکەفتن پویچەڵ گشت ئەو پیلانەیل ئی دویاییە وەبانی کرد، و دووپاتیش لە گرنگی بەشداریی گشتی لە حوکمڕانی کرد.

پزیشكيان وتیش: بەشیگ تەقەلا دانە ناڕەزایەتی ئاشتیانە بکەنە گاڵداین ئەرا فیتنە و نائارامی لە ناوەین ئیرانییەیل دووپاتیش کرد کە نەبایەس ری بیریەێد داواکارییەیل رەوای گشتی بکریەن وە کەرەستەی ئاژاوە یا ململانێ ناوخوەیی.

لە قسەیلی کە میدیا فەرمییەیل ئیران بڵاوی کردن وتیش: دادپەروەری ئامانج بنەڕەتی دەوڵەت ئیرانە، و ری ئارامی لە دابین سەروەری راسگانی خەڵک و بەشداریکردنی لە حوکمڕانی و بڕیاردانە.

سەرۆک کۆمار ئیسلامی ئیران لە کۆتایی وتیش: بەشداری فراوان گشتی جویر پارێزەریگە وەرانەور قەیرانە ناوخەەییەیل و سەختیەیل دەرەکی کار کەێد.