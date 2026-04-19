سەرۆک ئیران: تەقەلا نییەیمن ئەرا فراوانکردن بازنەی جەنگ لە ناوچەگە

مەسعود پزیشکیان سەرۆک ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، دووپاتکردن هەڵوێست وڵاتەگەی ئەرا رەدکردن فراوانکردن بازنەی جەنگ لە ناوچەگە نووەو کرد، لە خود وەخت دووپات کرد کە تاران ماف رەوای خوەی لە وەرگریکردن لە خوەی دیرێد لە ئەگەر رویوەڕویبوین وە هەر دەسدریژییگ.

میدیایەیل فەرمی ئیرانی لە زوان پزیشکیانەو وتن: هەڵوێست ئیران لەبان مقیەتیکردن ئاشتی و ئارامی و ئاسایش لە ناوچەگە وسیاس، وە دووپاتکردن لەبان ئەوە کە تەقەلا نییەێد ئەرا فراوانکردن بازنەی جەنگەگە، و دەس وە هیچ جەنگ و ململانێیلیگ نەکردیە، و پەلامار هیچ دەوڵەتیگ نەیاس.

دووپات کرد کە ئیمە نیاز دەسدریژیکردن لەبان هیچ دەوڵەتیگ نەیریمن و ماف یاسایی و رەوای خوەمان لە وەرگریکردن لە خوەمان دیریمن، دیاری کرد کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا ماف ئەوە نەیرێد مەردمیگ لە مافەیلیان بیبەش بکەێد، و بۊشێد کە ئیران نیەتوەنێد سوود لە مافە ئەتۆمییەیل خوەی بگرێد، وە دەسنشانکردن رووشن ئەرا رەدکردن تاران ئەرا ئەو فشارەیلە کە ئامانج لەلیان نەهیشتن لە توانا ئەتۆمییە ئاشتیانەیلیە.