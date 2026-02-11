سەرۆک ئیران: تەقەلا ئەرا چەک ئەتۆمی نیەيەیمن و ئامادەیمن ئەرا گشت جویرە وشکینیگ
شەفەق نیوز ـ تەهران
مەسعوود پزیشکیان، سەرۆک کۆمار ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، دووپاتکرد وڵاتەگەی گشت تەقەلایگ خوەی دەێد ئەرا چارەسەکردن ئەو قەیرانەیلە هاناوی، دیاریکرد، تەهران تەقەلا ئەرا خاوەنداریەتی چەک ئەتۆمی نیەیەێد.
پزیشکیان لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئاژانس شەفەق نیوز وەدویاچگنی کردیە وت: " لەی قۆناغە کارکەیمن ئەرا خاسترکردن بارودۆخ زندگی هاوڵاتیەیل و دابینکردن خمەتگوزاری بنەڕەتیەیل ئەرایان".
وتیش، ئەرک حکومەتە خزمەت میلەت بکەێد، دووپاتکرد هویچ تەقەلایگ نییە ئەرا رویوەڕویبوین ناوخوەیی.
پزیشکیان دیاریکرد "دوژمنەیل تەقەلا دەن بارودۆخەگە وە ئاراستەی بەشەوبوین و ناسەقامگیری بوەنێ" وتیش "وڵاتەگە هەوەجە وە تەبایی یەکرزی نیشتیمانی زیات کەێد لەئێ قۆناغە ئەرا رویوەرویبوین هەڕەشە و پلانگێریەیل".
ئاشکرایکرد، لایەنەیل بیانی شمارەی فرەیگ لە رولەیل وڵاتەگە وەرەو مردن دەڵەکدان، هەمیش لایەنە ناودەوڵەتیەیل تۆمەتبار کردن وە بڵاوکردن پڕوپاگەندە وە مەبەست دان لە یەکڕیزی ئیرانییەیل، و وتیش بەشەوبوین ناوخوەیی لە بەرژەوەنی وڵات نییە.
وتیش؛ چەندین گروپ کارکردن تایوەت دروسکریانە ئەرا وەدویاچگن لە قەیرانەیل ناوخوەی، دووپاتکرد حکومەت وەردەوامە لە تەقەلای چارەسەرکردن ئاڵنکاریەیل ئابوری و دابینکردن هەوەجەیل هاوڵاتیەیل لە قۆناغ ئایندە.
لەباوەت هەرێمی، سەزۆک ئیران دووپاتکرد هەوەجەکەێد پەیوەنی برایانە وەرد وڵاتەیل هاوسا ئەوزەڵ وەپی بیرێد، وڵاتەیل ناوچە توەنن چارەسەر قەیرانەیل بوون و بڕیار لە چارەنویسیان بیەن وەبی دەسوەردان دەرەکی، و و بڕیگ لە وڵاتەیل هاوسا لەی دویاییە تەقەلای کەمەوکردن گرژیەیل دان.
لە باوەت ئەتۆمی، پزیشکیان دووپاتکرد، وڵاتەگەی تەقەلای داشتن ئەتۆمی نیەدەێد، و تەهران ئامادەس ئەرا هەر وشکین و لێکۆڵینەوەیگ لە چەسپاننی.