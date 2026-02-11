‏سەرۆک ئیران: تەقەلا ئەرا چەک ئەتۆمی نیەيەیمن و ئامادەیمن ئەرا گشت جویرە وشکینیگ

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

مەسعوود پزیشکیان، سەرۆک کۆمار ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، دووپاتکرد وڵاتەگەی گشت تەقەلایگ خوەی دەێد ئەرا چارەسەکردن ئەو قەیرانەیلە هاناوی، دیاریکرد، تەهران تەقەلا ئەرا خاوەنداریەتی چەک ئەتۆمی نیەیەێد.

‏پزیشکیان لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئاژانس شەفەق نیوز وەدویاچگنی کردیە وت: " لەی قۆناغە کارکەیمن ئەرا خاسترکردن بارودۆخ زندگی هاوڵاتیەیل و دابینکردن خمەتگوزاری بنەڕەتیەیل ئەرایان".

‏وتیش، ئەرک حکومەتە خزمەت میلەت بکەێد، دووپاتکرد هویچ تەقەلایگ نییە ئەرا رویوەڕویبوین ناوخوەیی.

‏پزیشکیان دیاریکرد "دوژمنەیل تەقەلا دەن بارودۆخەگە وە ئاراستەی بەشەوبوین و ناسەقامگیری بوەنێ" وتیش "وڵاتەگە هەوەجە وە تەبایی یەکرزی نیشتیمانی زیات کەێد لەئێ قۆناغە ئەرا رویوەرویبوین هەڕەشە و پلانگێریەیل".

‏ئاشکرایکرد، لایەنەیل بیانی شمارەی فرەیگ لە رولەیل وڵاتەگە وەرەو مردن دەڵەکدان، هەمیش لایەنە ناودەوڵەتیەیل تۆمەتبار کردن وە بڵاوکردن پڕوپاگەندە وە مەبەست دان لە یەکڕیزی ئیرانییەیل، و وتیش بەشەوبوین ناوخوەیی لە بەرژەوەنی وڵات نییە.

‏وتیش؛ چەندین گروپ کارکردن تایوەت دروسکریانە ئەرا وەدویاچگن لە قەیرانەیل ناوخوەی، دووپاتکرد حکومەت وەردەوامە لە تەقەلای چارەسەرکردن ئاڵنکاریەیل ئابوری و دابینکردن هەوەجەیل هاوڵاتیەیل لە قۆناغ ئایندە.

‏لەباوەت هەرێمی، سەزۆک ئیران دووپاتکرد هەوەجەکەێد پەیوەنی برایانە وەرد وڵاتەیل هاوسا ئەوزەڵ وەپی بیرێد، وڵاتەیل ناوچە توەنن چارەسەر قەیرانەیل بوون و بڕیار لە چارەنویسیان بیەن وەبی دەسوەردان دەرەکی، و و بڕیگ لە وڵاتەیل هاوسا لەی دویاییە تەقەلای کەمەوکردن گرژیەیل دان.

‏لە باوەت ئەتۆمی، پزیشکیان دووپاتکرد، وڵاتەگەی تەقەلای داشتن ئەتۆمی نیەدەێد، و تەهران ئامادەس ئەرا هەر وشکین و لێکۆڵینەوەیگ لە چەسپاننی.

‏