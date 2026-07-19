سەرلەنوو.. ئیران پەلامارەیلی لەبان دامەزراوەیل وزە لە کووەیت بەرزەو کەێۆ
شەفەق نیوز - کووەیت
وەزارەت کارەبای کووەیتی، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرای کەفتن یەکیگ لە وێستگەیل کارەبا و شیرینکردن ئاو وە وەر پەلاماریگ ئیرانی ئەرا دۊەمین جار لە ماوەی دوو رووژ کرد، ئەوەیش بۊە مدوو هەڵسان ئاگریگ و کارتیکردن لەبان شمارەیگ گەورە لە یەکەیل بەرهەمهاوردن وزە.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد، وت کە وێستگەی کارەبا و شیرینکردن ئاو کەفتە وەر پەلاماریگ نوو کە بۊە مدوو ئاگریگ و زەرەدەیلیگ کە کارتیکردن لەبان شمارەیگ گەورە لە یەکەیل بەرهەمهاوردن وزە، لە وەختیگ ئیران راگەیان لە وەردەوامی پەلامارەیلی ئەرا بان وێستگەیل کارەبا و شیرینکردن ئاو لە کووەیت.
یە دۊەمین جارە، لە ماوەی دوو رووژ، کە تاران وێستگەیل ووزە و ئاو لە کووەیت کەێدە ئامانج، کە وەزارەت کارەبای کووەیتی، دویەکە شەممە، راگەیان ئاشکرای یەکیگ لە وێستگەیل کارەبا و شیرینکردن ئاو وە وەر پەلاماریگ ئیرانی کرد.
سەرچەوەیل ئیرانی دویەکە شەممە ئاشکرا کردۊن کە تاران دەس کردگە وە جیوەجیکردن "نەخشەیگ" ئەرا ئامانجگردن ژیرخان هەرێمی ئەرا وزە، و وەپای ئەکاونتیگ ئیرانی لە سەکوو تەلەگرام کە وە "میدڵ ئیست سپێکتاینەر" ناسریاگە، وتن کە گشت وێستگەیل بەرهەمهاوردن وزە و وێستگەیل شیرینکردن ئاو لە کووەیت بۊنەسە ناو "بانک ئامانجەیل" ئیرانی ئەگەر پەلامارەیل ئەمریکی وەردەوام بوون.
لە پیشهاتیگ ترەک، ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە گورزەیل ئەمریکی وێستگەیگ وزەی ناوەکی لە ژیر دروسکردن لە ناوچەی دارخوڤین لەناو زەویەیل ئیران کردنەسە ئامانج.