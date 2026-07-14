‏سەربازگەى ئیسرائیلى راگەیان: ٤ ئەندام حەماس لە غەزە کوشیانە، یەکیگیان سەرکردەس

‏شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس

‏سەربازگەى ئیسرائیلى، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان دویەکە دووشەممە، 4 ئەندام بزوتنەوەى حەماس لە کەرت غەزە کوشیان، کە یەکیگیان سەرکردەس.

‏سەربازگەگە، لە بەیاننامەى کوڵیگ، وت: "ئمڕوو لە غەزە سەرکردەیگ دەسەی یەکەى دەریایى سەر وە حەماس و سێ چەکدار کە تەقەلای وە ئامانجگردن دانە، کوشتیمان".

‏وەزارەت تەندروستى لە کەرتى غەزە، پشتراسکرد لە ماوەى 24 ساعەت گوزەیشتە، 8 کوشیاگ و 32 زەخمدار رەسینەسە خەستەخانەیل کەرتەگە.

‏وەزارەتەگە، لە ئامار رۆژانەگە دیاریکرد، شمارەى کوشیاگەیل و زەخمدارەیل لە دویاى وسیان ئاگربەست لە 11 تشرین ئۆکتۆبەر گوزەیشتە، رەسىەسە 1108 کوشیاگ و 3578 زەخمدار، لە وەختیگ شمارەى ئەو تەرمەیلە کە دەرکریانە 800 تەرم بویە.

‏وتیش؛ ئامار گشتی لە دەسوەپیکردن جەنگ ئیسرائیل لە 7 تشرین ئۆکتۆبەر 2023، رەسیەس 73231 کوشیاگ و 173686 زەخمدار.

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