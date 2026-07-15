‏سەربازگەی ئیرانی کوشیان ٧ ئەندام لە هيزەیلي وە پەلاماریگ ئەمریکی راگەیان

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏سەربازگەی ئیرانی، ئمڕوو چوارشەممە، کوشیان 7 ئەندام لە هيزەیلی و زەخمداربوين چەن کەسیگ تر لە پەلاماریگ ئەمریکی کە سەربازگەیگ سەر وە هیزەیل هشکایی لە ناوچەی "بەمبور" سەر وە شار "ئێرانشار" ئامانج گردگە راگەیان.

‏ئاژانس "تەسنیم" لە سەربازگەی ئیرانی راگەیان، هیزەیل ئەمریکی 13 موشەک ئەرا سەربازگەگە کلکردنە، کە "شوینخەفتن" سەربازەیل و ماڵ میوانداری و شوینەیل پاسەوانی پەلاماردایە، وە ئامانج ئەوەگ فرەترین زەرەد گیانی وەجی بیلێد.

‏ سەربازگەگە وتیش، جیوەجیکردن رێکارەیل وەرگری نائاسایی و رێوشوێنەیل خوەپارێزی بوویە مدوو ئەوەگ شمارەی قوربانییەیل کەم بوود، هەرچەن پەلامارەگە توند و فراوان بوی.

‏ئاشکرایکرد، ئەو 7 کەسە کە کوشیانە ئەندامبوین لە "لیوای 388" لە ئێرانشار ، و دیاری کرد شمارەیگ لە زەخمدارەیل ئیرنگە هانە ژیر چارەسەر.

‏سەربازگەی ئیرانی دووپاتکرد، جواوداین ئێ پەلامارە "بیگومان و نزیکە"، و وە هەماهەنگی وەگەرد گشت هێزەیل چەکداری ئیرانی ئەنجام درێد.

‏لەلایگتر، وەزارەت تەندروستی ئیرانی راگەیان، زیاتر لە 30 کوشیاگ توومار کریاگە، لە ناویان دوو ژن هەس، و 260 کەسیش زەخمدار بوین، ئەییش لە ئەنجام ئەو شەپوول ئاڵۆزییەیل ئەمریکییە کە ئمڕوو وڵاتەگە گردیەسەوەر.

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