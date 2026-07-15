سەربازگەی ئیرانی کوشیان ٧ ئەندام لە هيزەیلي وە پەلاماریگ ئەمریکی راگەیان
شەفەق نیوز ـ تەهران
سەربازگەی ئیرانی، ئمڕوو چوارشەممە، کوشیان 7 ئەندام لە هيزەیلی و زەخمداربوين چەن کەسیگ تر لە پەلاماریگ ئەمریکی کە سەربازگەیگ سەر وە هیزەیل هشکایی لە ناوچەی "بەمبور" سەر وە شار "ئێرانشار" ئامانج گردگە راگەیان.
ئاژانس "تەسنیم" لە سەربازگەی ئیرانی راگەیان، هیزەیل ئەمریکی 13 موشەک ئەرا سەربازگەگە کلکردنە، کە "شوینخەفتن" سەربازەیل و ماڵ میوانداری و شوینەیل پاسەوانی پەلاماردایە، وە ئامانج ئەوەگ فرەترین زەرەد گیانی وەجی بیلێد.
سەربازگەگە وتیش، جیوەجیکردن رێکارەیل وەرگری نائاسایی و رێوشوێنەیل خوەپارێزی بوویە مدوو ئەوەگ شمارەی قوربانییەیل کەم بوود، هەرچەن پەلامارەگە توند و فراوان بوی.
ئاشکرایکرد، ئەو 7 کەسە کە کوشیانە ئەندامبوین لە "لیوای 388" لە ئێرانشار ، و دیاری کرد شمارەیگ لە زەخمدارەیل ئیرنگە هانە ژیر چارەسەر.
سەربازگەی ئیرانی دووپاتکرد، جواوداین ئێ پەلامارە "بیگومان و نزیکە"، و وە هەماهەنگی وەگەرد گشت هێزەیل چەکداری ئیرانی ئەنجام درێد.
لەلایگتر، وەزارەت تەندروستی ئیرانی راگەیان، زیاتر لە 30 کوشیاگ توومار کریاگە، لە ناویان دوو ژن هەس، و 260 کەسیش زەخمدار بوین، ئەییش لە ئەنجام ئەو شەپوول ئاڵۆزییەیل ئەمریکییە کە ئمڕوو وڵاتەگە گردیەسەوەر.