سەد فڕۆکە و 15 هەزار سەربازی ئەرا جیوەجیکردن "پرۆژەی ئازادی" ئەمریکی لە هورمز

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی، ئمڕوو دوشەممە، راگەیان کە "پرۆژەی ئازادی" لە گەروو هورمز، وە پاڵپشتییگ ئاسمانی سەربازی فراوان دەس وەپی کرد.

فەرماندەیی ناوەندی وت: پرۆسەگە زیاتر لە 100 فڕۆکە و 15 هەزار سەربازی پاڵپشتیی کەن، لە وەختیگ کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی دووپات لەبان ئەوە کرد کە ئۆپراسیۆن پرۆژەی ئازادی شەوەکی ئمڕوو چگە ئاست جیوەجیکردن.

ترەمپ لە وەختیگ زۊتر راگەیان کە ویلایەتە یەکگرتگەیل دەس کەێد و تەقەلایل ئازادکردن ئەو کەشتییەیلە کە لە گەروو هورمز گیر خواردنە لە چوارچیوەی هەڵمەتیگ مرۆیی ئەرا دەسمیەتیدان دەوڵەتە بیلایەنەیل لەو جەنگە کە ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل لەبان ئیران کردنە، لە ئۆپراسیۆنیگ کە ناو "پرۆژەی ئازادی" لەلی نا.

لەی چوارچیوە، دەسەی ئۆپراسیۆنەیل بازرگانی دەریایی بەریتانی راگەیان کە ئەمریکا ناوچەیگ ئەمنی پته‌وکریاگ دروس کردگە ئەرا پاڵپشتیکردن رەدبوین لە گەروو هورمزەو، لە چوارچیوەی ریکارەیل مقیەتیکاری دەریاوانی.

لیوا عەلی عەبدولڵاهی فەرماندەی بارەگای "خاتەم ئەنبیا" لە ئیران، ئمڕوو دوشەممە، هوشداری دا لە رەدبوین کەشتییەیل وەبی هەماهەنگی، و وت: هەر رەدبوینیگ ئارام لە گەروو هورمز وە هەماهەنگی وەگەرد هیزە چەکدارەیلە وەڕیەو چوود.